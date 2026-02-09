Kaos u Sydneyju! Ljudi prosvjeduju zbog dolaska izraelskog predsjednika

Pro-palestinski prosvjednici planiraju u ponedjeljak održati prosvjed u Sydneyju kako bi izrazili protivljenje posjetu izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga, dok su vlasti njegov posjet proglasile događajem od posebne važnosti i rasporedile tisuće policajaca radi upravljanja okupljenima.

Policija je pozvala prosvjednike da se, iz razloga javne sigurnosti, okupe u središnjem gradskom parku Sydneyja, no organizatori prosvjeda poručili su da se planiraju okupiti ispred povijesne Gradske vijećnice.

Foto: JEREMY PIPER/REUTERS

Policija je ovlaštena koristiti rijetko primjenjivane ovlasti tijekom posjeta, uključujući mogućnost razdvajanja i premještanja okupljenih, ograničavanja ulaska u pojedina područja, naređivanja ljudima da se udalje te pretrage vozila.

"Nadamo se da nećemo morati koristiti nikakve ovlasti jer smo vrlo blisko surađivali s organizatorima prosvjeda", rekao je pomoćnik povjerenika policije Novog Južnog Walesa Peter McKenna za Nine News u ponedjeljak.

"Želimo osigurati sigurnost cijele zajednice … bit ćemo prisutni u velikom broju samo kako bismo osigurali da je zajednica sigurna", dodao je.

Oko 3.000 policijskih službenika bit će raspoređeno diljem Sydneyja, najvećeg australskog grada.

Herzog ovog tjedna boravi u Australiji nakon poziva australskog premijera Anthonyja Albanesea, uoči posljedica smrtonosne pucnjave na Bondi Beachu.

Foto: JEREMY PIPER/REUTERS

Očekuje se da će se sastati s preživjelima i obiteljima 15 osoba koje su ubijene u pucnjavi 14. prosinca tijekom židovskog obilježavanja Hanuke na plaži Bondi u Sydneyju.

U priopćenju je supredsjednik Izvršnog vijeća australskog židovstva Alex Ryvchin rekao da će Herzogov posjet "podići duhove ranjene zajednice“.

Herzogov posjet izazvao je protivljenje pro-palestinskih skupina, a prosvjedi su planirani u većim gradovima diljem Australije, dok je skupina Palestine Action Group pokrenula pravni postupak pred sudom u Sydneyju protiv ograničenja nametnutih očekivanim prosvjedima.

"Danas će se održati nacionalni dan prosvjeda kojim se poziva na uhićenje i istragu Isaaca Herzoga, za kojeg je UN-ova Komisija za istragu utvrdila da je poticao genocid u Gazi", navodi se u priopćenju skupine Palestine Action Group.

Židovsko vijeće Australije, glasni kritičar izraelske vlade, u ponedjeljak je objavilo otvoreno pismo koje je potpisalo više od 1.000 australskih židovskih akademika i društvenih lidera, pozivajući Albanesea da povuče poziv Herzogu.