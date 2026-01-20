Obavijesti

uvode nacionalni otkup

Australija pooštrava zakon o oružju: Nakon masakra na Bondiju uvode se stroža pravila

Piše HINA,
Prema podacima vlade, prošle je godine u Australiji bilo 4.1 milijun komada vatrenog oružja, od čega 1.1 milijun u  Novom Južnom Walesu, najmnogoljudnijoj saveznoj državi u kojoj se i dogodila pucnjava tijekom proslave Hanuke

Admiral

Donji dom australskog parlamenta u utorak je usvojio prijedloge zakona kojima se uvodi program otkupa oružja te strože kontole za dobivanje dozvola, kao odgovor na masovnu pucnjavu tijekom proslave židovskog blagdana Hanuke krajem prošle godine. Prijedlozi zakona prošli su Zastupnički dom s 96 glasova 'za' i 45 'protiv' te se šalju Senatu.

''Napad na plaži Bondi u kojem je ubijeno 15 ljudi, djelo je pojedinaca s mržnjom u srcu i oružjem u rukama'', rekao je ministar unutarnjih poslova Tony Burke prilikom predstavljanja zakonskih prijedloga.

''Ta tragedija zahtijeva sveobuhvatan odgovor vlade. Moramo poduzeti sve što možemo kako bismo se suprotstavili i motivaciji i metodi'', istaknuo je ministar.

Nove mjere predviđaju uspostavu nacionalnog programa otkupa, kako bi se smanjila količina oružja među stanovništvom. Osim toga, planiraju se uvesti strože provjere prije nego li savezne države izdaju dozvolu za oružje, koristeći se informacijama koje posjeduje australska sigurnosno-obavještajna agencija.

Uz to, Novi Južni Wales donio je svoj set zakona kojima se ograničava broj komada oružja na četiri po osobi. Iznimka su poljoprivrednici kod kojih je limit postavljen na deset. Nadalje, vlasnici vatrenog oružja svoju će dozvolu morati obnavljati nakon dvije godine, umjesto dosadašnjih pet.    

''Broj vatrenog oružja koji trenutno kruži unutar australske zajednice je neodrživ'', rekao je Burke.

Podršku nisu dali zastupnici konzervativne opozicije koji su laburističku vladu premijera Anthonya Albanesea prozvali da se nije adekvatno uhvatila u koštac s rastućim antisemitizmom.

Parlament je, na zahtjev premijera, zbog rasprave o ovim zakonima prekinuo svoju ljetnu stanku. Na dnevnom je redu također prijedlog kojim bi se snizio prag za kazneni progon govora mržnje.

