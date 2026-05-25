Kaos u Tokiju: Muškarac špricao nepoznati otrov, ozlijeđeno 20

Piše HINA,
Foto: Issei Kato

Muškarac je u Ginzi navodno raspršio nepoznatu tvar kod bankomata, zbog čega su posjetitelji evakuirani, a dio njih zatražio liječničku pomoć

Oko 20 osoba je ozlijeđenom u luksuznom trgovačkom centru u središtu Tokija nakon što je muškarac sprejem proširio nepoznatu tvar, kazali su policijski i vatrogasni dužnosnici u ponedjeljak. Glasnogovornik tokijske policije Yusuke Koide rekao je za AFP da je muškarac poprskao prostor oko bankomata u prizemlju zgrade, a lokalni vatrogasni dužnosnik je kazao da je "oko 20 osoba ozlijeđeno" nakon izvješća o "neugodnom mirisu" u popularnom turističkom području. Ulice oko zgrade u okrugu Ginza, sjedištu mnogih luksuznih brendova, zatvorene su nakon incidenta, a vatrogasna vozila i vozila hitne pomoći su poredana po cesti.

Međutim, prolaznici, uglavnom turisti, mogli su nastaviti šetati pločnikom na drugoj strani ulice.

Novinar AFP-a na mjestu događaja vidio je dvije osobe koje su unosili u vozilo hitne pomoći dok su vatrogasci i dužnosnici u zaštitnim odijelima ispraćali ljude iz trgovačkog centra kako bi ih se pregledalo u specijaliziranim vozilima.

Javna televizija NHK je objavila da je vjerojatno riječ o lakšim ozljedama.

Policija istražuje uzrok incidenta, kazao je vatrogasni dužnosnik na mjestu događaja, no nije pružio daljnje pojedinosti.

