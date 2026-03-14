Oko 70 djece kod Siska moglo bi ostati bez vrtića: 'Nema ga tko voditi, rješenje nisu ponudili'

Roditelji djece koja pohađaju Dječji vrtić Bambi u Sunji upozoravaju na ozbiljne probleme u funkcioniranju ustanove te tvrde da bi oko 70 djece, među kojima su i djeca s teškoćama u razvoju, uskoro moglo ostati bez vrtića. Prema njihovim navodima, vrtić trenutačno nema imenovanog ravnatelja niti vršitelja dužnosti ravnatelja, zbog čega je dovedeno u pitanje svakodnevno funkcioniranje ustanove. U dopisu koji su uputili ističu kako su ih djelatnici vrtića obavijestili da bez zakonski odgovorne osobe nije moguće donositi ključne odluke ni potpisivati dokumentaciju potrebnu za rad.

- Djelatnici vrtića službeno su nas obavijestili da bez zakonski odgovorne osobe vrtić ne može normalno funkcionirati, nije moguće potpisivati narudžbe hrane i potrepština, niti se može jamčiti sigurnost djece - navode roditelji.

Dodaju kako su roditelji i djelatnici vrtića već zatražili pomoć Općine Sunja i načelnice, no prema njihovim informacijama konkretno rješenje zasad nije ponuđeno.

- Prema informacijama koje smo dobili, konkretno rješenje nije ponuđeno te je odgovornost za situaciju praktički prepuštena djelatnicima vrtića, koji bez imenovane odgovorne osobe ne mogu zakonito voditi ustanovu - poručuju roditelji.

Ističu i da mnogi roditelji rade te nemaju alternativu za čuvanje djece, zbog čega bi eventualni prekid rada vrtića stvorio ozbiljne probleme za brojne obitelji.

Kako bi upozorili na situaciju, roditelji su najavili okupljanje ispred zgrade Općine Sunja u ponedjeljak u 7.30 sati, gdje će zatražiti hitno imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja kako bi vrtić mogao nastaviti s radom.

- Smatramo da je neprihvatljivo da sigurnost i svakodnevna skrb za 80 djece ovise o tome hoće li netko preuzeti odgovornost ili ne - poručuju roditelji. Dodaju da im je jedini cilj zaštita djece i osiguravanje sigurnog i nesmetanog rada vrtića.