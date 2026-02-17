Obavijesti

U Sl. Brodu ispisali 300 djece iz vrtića! Stigla im je inspekcija

Ilustracija dječjeg vrtića | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Roditelji ogorčeni, Grad tvrdi da su morali smanjiti broj djece. Prosvjetna inspekcija utvrdila da su pojedine odredbe pravilnika bile protivne zakonu

Admiral

Gotovo 300 djece u rujnu je ostalo bez mjesta u Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić u Slavonski Brod, a sada je prosvjetna inspekcija Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih potvrdila da su pojedine odluke bile protivne zakonu, javlja Dnevnik.hr.

Roditelji su mjesecima tvrdili da je ponovno bodovanje već upisane djece nezakonito. Inspekcija je utvrdila da djeca koja već pohađaju vrtić nisu smjela svake godine prolaziti novi bodovni postupak niti gubiti mjesto zbog slabijeg rezultata. Takva praksa, navode, narušava kontinuitet predškolskog odgoja jer zakon ne predviđa prestanak korištenja usluge na temelju novog rangiranja.

Jedna majka ispričala je da je njezino četverogodišnje dijete, nakon dvije godine boravka, ostalo bez mjesta jer je ona trenutačno nezaposlena, iako je radila u vrijeme prvog upisa. Kaže da zaposlenost roditelja ne može biti razlog za ispis već upisanog djeteta.

Inspekcija je utvrdila i da je u pojedinim skupinama bio prekoračen državni pedagoški standard, odnosno da je upisano previše djece. Zbog toga je doneseno rješenje o usklađivanju i izdan prekršajni nalog.

Iz Grada Slavonskog Broda poručuju da su postupali po nalogu inspekcije te da je u vrtić bilo upisano 634 djece više od dopuštenog broja. Naloženo im je smanjenje broja djece do 31. kolovoza 2025. godine. Ističu da su osnovali treću ustanovu i donijeli novi pravilnik kojim su prednost dali djeci zaposlenih roditelja, djeci s teškoćama i onoj u socijalno osjetljivim situacijama.

Grad priznaje da je inspekcija navela kako djeca nisu smjela biti ponovno bodovana te najavljuje izmjene pravilnika, dok roditelji poručuju da je šteta već učinjena.

Svaka mi je zemlja dala nešto važno. Australija otvorenost, Bermuda ljepotu, Kajman djetinjstvo mog sina. A Hrvatska mi danas daje osjećaj da sam tamo gdje trebam biti, zaključuje Darija Sosa
Pojavila se snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Kako doznajemo, s njim su i policajci
Premijer poručuje da HDZ neće osporavati odluku Grada Zagreba, a građanima i poduzetnicima koji se osjećaju oštećenima savjetuje sudski put

