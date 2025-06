Kaos u Zagrebu: Razbijeni Clio nasred Vukovarske, sudar na Prisavlju i Mostu slobode...

Utorak ujutro u Zagrebu je počeo kaotično. Nasred Vukovarske ulice, koja je jedna od najfrekventnijih jer ljudi njome idu na posao, od 7:30 stoji razbijeni Renault Clio bordo boje. Drugog automobila nema na mjestu događaja, a oko 8 sati, nije bilo ni policije.

Kako piše Jutarnji list, kolone se stvaraju sve do Svetica, što je nekoliko kilometara.

No to nije sve. Do sudara je došlo i na Mostu slobode i na Prisavlju.