RAT ZATVORIO NEBO

Kaos u zračnom prometu: Karte između Europe i Azije drastično poskupjele, letovi rasprodani

Zatvaranje čvorišta u Dubaiju i Zaljevu zbog rata SAD-a i Izraela protiv Irana poremetilo je promet, a putnici lete preko Kine i Sjeverne Amerike.

Cijene zrakoplovnih karata između Azije i Europe naglo su porasle nakon zatvaranja ključnih bliskoistočnih čvorišta zbog rata SAD-a i Izraela protiv Irana, a na mnogim rutama karte su rasprodane danima unaprijed. Dubai i druga velika zaljevska čvorišta ostala su zatvorena četvrti dan, što je smanjilo kapacitete na linijama poput onih između Australije i Europe. Putnici se preusmjeravaju preko Kine, Singapura i Sjeverne Amerike, dok alternativne rute produžuju letove i povećavaju troškove goriva.

Zrakoplovne kompanije izvan pogođene regije, poput Cathay Pacifica, Singapore Airlinesa i Turkish Airlinesa, bilježe porast potražnje.

Letovi prema Londonu u kratkom roku uglavnom su rasprodani ili se nude po znatno višim cijenama, a sličan trend bilježe i kineski te azijski prijevoznici.

