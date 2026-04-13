Obavijesti

News

Komentari 0
PRVI DAN

Kaos u zračnom prometu! Štrajk pilota u Njemačkoj prizemljio stotine Lufthansinih letova

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA

Dvodnevni štrajk pilota Lufthanse je već prvog dana prouzročio mnogobrojna otkazivanja letova, ali je kompanija zahvaljujući izvanrednom redu letenja uspjela ostvariti 50 posto interkontinentalnih letova, priopćeno je iz Lufthanse u ponedjeljak

„Lufthansa radi punom parom kako bi smanjila posljedice štrajka po svoje putnike“, priopćeno je iz uprave Lufthanse. Održavanje dvije trećine kontinentalnih i 50 posto interkontinentalnih letova je ostvareno prebacivanjem veza na tvrtke u sklopu Lufthanse poput Austrian Airlinesa, Swissa ili Ita Airwaysa. Usprkos tomu je otkazano preko 700 letova, najviše od toga u Lufthansinim čvorištima Frankfurtu i Muenchenu.  

Na dvodnevni štrajk, koji je počeo u ponedjeljak u ponoć i trebao bi trajati do kraja utorka, pozvao je sindikat pilota Udruga Cockpit.

Sindikat štrajkom želi izboriti od poslodavca, s kojim je u pregovorima o kolektivnom ugovoru, više uplate u treći mirovinski stup.

Pozvani da sudjeluju u štrajku su piloti Lufthansa Grupa u koju spada i kompanija Eurowings, čiji piloti štrajkaju samo u ponedjeljak.

Lufthansa je žestoko kritizirala štrajk te je zahtjeve sindikata opisala kao „potpuno pretjerane i nerealistične“.

„Sindikat traži udvostručenje ionako natprosječno visokih uplata u mirovinski sustav“, priopćila je Lufthansa.

Aktualni štrajk pilota je treći štrajk otkako se vodi ove runda pregovora o kolektivnom ugovoru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026