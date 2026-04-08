Šok u Njemačkoj: Žena ugrizla radnika jer nije stigla na vlak

Žena koja je u zadnji trenutak nastojala ući u vlak u Njemačkoj pribjegla je ekstremnim mjerama te je ugrizla kolodvorskog radnika za ruku u trenutku kada je pokušao intervenirati i spriječiti je u tomu. Policija je u srijedu objavila da se 36-godišnja žena pokušala ukrcati u lokalni vlak na kolodvoru Pasing u Muenchenu u zadnji trenutak - dok su se vrata već zatvarala, u čemu ju je pokušao spriječiti 29- kolodvorski radnik, no ona ga je tako snažno ugrizla za ruku da mu je nanijela lakšu ozljedu. S obzirom na to da nije riječ o težim ozljedama muškarac je mogao nastaviti raditi, rekla je policija, dodavši da je žena pod istragom zbog nanošenja tjelesnih ozljeda.

Njemački nacionalni željeznički operater Deutsche Bahn obećao je da će ubuduće pojačati sigurnosne mjere kako bi zaštitio svoje osoblje nakon što je, ranije ove godine zemlju šokirao napad na konduktera vlaka, koji je završio smrtnim ishodom.

Svim će zaposlenicima, među ostalim biti ponuđena mogućnost nošenja kamera prikačenih na uniforme.

Po podacima Deutsche Bahna prošle je godine evidentirano ukupno oko 3000 fizičkih napada na njihove zaposlenike. I premda je riječ o blagom padu u odnosu na prethodnu godinu, željeznički sindikat EVG zamijetio je osjećaj sigurnosti među radnom snagom znatno lošiji, pri čemu se pozvao na istraživanje provedeno prošle godine među svojih 4000 zaposlenika.