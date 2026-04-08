Obavijesti

News

Komentari 2
BIZARAN INCIDENT

Šok u Njemačkoj: Žena ugrizla radnika jer nije stigla na vlak

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Šok u Njemačkoj: Žena ugrizla radnika jer nije stigla na vlak
Foto: Lisi Niesner

Na kolodvoru u Münchenu putnica napala zaposlenika Deutsche Bahna dok ju je pokušao spriječiti da uđe u vlak u zadnji trenutak

Žena koja je u zadnji trenutak nastojala ući u vlak u Njemačkoj pribjegla je ekstremnim mjerama te je ugrizla kolodvorskog radnika za ruku u trenutku kada je pokušao intervenirati i spriječiti je u tomu. Policija je u srijedu objavila da se 36-godišnja žena pokušala ukrcati u lokalni vlak na kolodvoru Pasing u Muenchenu u zadnji trenutak - dok su se vrata već zatvarala, u čemu ju je pokušao spriječiti 29- kolodvorski radnik, no ona ga je tako snažno ugrizla za ruku da mu je nanijela lakšu ozljedu. S obzirom na to da nije riječ o težim ozljedama muškarac je mogao nastaviti raditi, rekla je policija, dodavši da je žena pod istragom zbog nanošenja tjelesnih ozljeda.

OZLIJEĐENI PUTNICI Francuska: Poginuo strojovođa, sudarili se vlak i vojni kamion
Francuska: Poginuo strojovođa, sudarili se vlak i vojni kamion

Njemački nacionalni željeznički operater Deutsche Bahn obećao je da će ubuduće pojačati sigurnosne mjere kako bi zaštitio svoje osoblje nakon što je, ranije ove godine zemlju šokirao napad na konduktera vlaka, koji je završio smrtnim ishodom.

Svim će zaposlenicima, među ostalim biti ponuđena mogućnost nošenja kamera prikačenih na uniforme. 

IMA OZLIJEĐENIH Drama kod Bonna: Aktivirao eksploziv pa krenuo nožem na putnike u vlaku. Uhitili su ga!
Drama kod Bonna: Aktivirao eksploziv pa krenuo nožem na putnike u vlaku. Uhitili su ga!

Po podacima Deutsche Bahna prošle je godine evidentirano ukupno oko 3000 fizičkih napada na njihove zaposlenike. I premda je riječ o blagom padu u odnosu na prethodnu godinu, željeznički sindikat EVG zamijetio je osjećaj sigurnosti među radnom snagom znatno lošiji, pri čemu se pozvao na istraživanje provedeno prošle godine među svojih 4000 zaposlenika.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Tko su Shehbaz Sharif i Asim Munir, ljudi iz sjene koji su uspjeli obuzdati Trumpa
PAKISTANSKI DVOJAC

Tko su Shehbaz Sharif i Asim Munir, ljudi iz sjene koji su uspjeli obuzdati Trumpa

Uspješno posredovanje ponovno je istaknulo stratešku važnost Pakistana, zemlje koja uspijeva održavati funkcionalne odnose i s Washingtonom i s Teheranom
Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...
POGLEDAJTE FOTKE

Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...

Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora, potrošila je 75.000 eura na obnovu ureda. Stolicu je platila 1800, lampu 812 eura... Dobili smo fotografije kako joj je ured prije izgledao. Je li bila potrebna obnova ili je riječ o nečem drugom, procijenite sami
Jako pale cijene nafte!
EFEKT MIRA

Jako pale cijene nafte!

Cijena američke sirove nafte pala je više od 16 posto ispod 94 dolara po barelu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026