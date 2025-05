Kaos zbog besplatnog autobusa u Splitu: 'Mlade treba potjerati, šupirala bi ih nogom, zdravom'

Ovo je kaos, ovo se ne smije dopustiti ovako. Bolje da naplaćuju karte euro, koliko god, ali da bude neki red, požalila se jedna Splićanka novinarima TV Dalmacije nakon što se razočarala u besplatan javni prijevoz tijekom obilježavanja 1. svibnja - Dana rada.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ona i suprug odustali su od namjere da odu na proslavu na Marjan, jer pješice ne mogu, a oni vitalniji su okupirali autobude. Ljute se jer je, prema njima, sve loše organizirano. Naime, prvi polazak je bio ispred Hrvatskog narodnog kazališta već od 8 ujutro i tako svakih 20 minuta. Prve linije su prolazile bezbolno, no eskaliralo je oko 10 sati kad je došao veći broj umirovljenika i roditelja s djecom. Neugodne scene i ljutnju građana prenijela je TV ekipa.

- Ovi koji su cotavi ne mogu ući, a ovi zdravi... Što oni mladi čekaju, sve ih treba potirati... A ne da ljudi koji ne mogu hodati, da ne mogu ući u bus. Kad vidim ove mlade, šupirala bih ih nogom, ovom zdravom - žalila se jedna umirovljenica.

Do autobusa nisu mogli niti roditelji s kolicima.

- Puljak, nije dobro. Triba je organizirati pet autobusa da nas sve pokupi, ne valja Puljak moj - poručili su Splićani i dalje aktualnom gradonačelniku.

No drugi su smirivali atmosferu.

- Lip je dan, samo da je malo smiriti tenzije. Ali to je Split, to se ne more izbjeći - rekao je jedan Splićanin.