Kralj Charles ipak putuje u SAD

Buckinghamska palača potvrdila je kako će državni posjet kralja Charlesa i kraljice Camille Sjedinjenim Američkim Državama biti održan prema planu, unatoč sigurnosnim zabrinutostima nakon pucnjave u Washingtonu. U priopćenju objavljenom u nedjelju navodi se kako je odluka donesena nakon konzultacija između britanske i američke strane tijekom dana. Povod za dodatne sigurnosne procjene bio je incident koji se dogodio u subotu navečer, kada je na večeru dopisnika Bijele kuće u jednom washingtonskom hotelu upao naoružani napadač.

Prema riječima vršitelja dužnosti američkog državnog odvjetnika, osumnjičeni je vjerojatno ciljao predsjednika Donalda Trumpa, koji se nalazio na događaju. Predsjednik i prva dama Melania Trump, kao i ostali uzvanici, nisu ozlijeđeni, što je, kako navode iz palače, kralja posebno razveselilo.

Također se doznaje da su kralj i kraljica privatno kontaktirali Trumpove kako bi izrazili suosjećanje sa svima pogođenima incidentom.

Tijekom pucnjave jedan agent Tajne službe je pogođen, no spasio ga je pancirni prsluk, dok drugih ozlijeđenih nije bilo. Osumnjičeni, kojeg američki mediji identificiraju kao 31-godišnjeg Colea Tomasa Allena, uhićen je na mjestu događaja.

Unatoč incidentu, američke vlasti uvjeravaju kako će sigurnost tijekom četverodnevnog posjeta biti na najvišoj razini. Vršitelj dužnosti državnog odvjetnika Todd Blanche izrazio je uvjerenje da će kralj i kraljica biti potpuno sigurni, istaknuvši da je sustav sigurnosti učinkovito reagirao tijekom subotnjeg događaja.

Britanski i američki dužnosnici već su ranije razgovarali o sigurnosnim aspektima posjeta, a sada se očekuje dodatno pojačavanje mjera. Moguće su i prilagodbe programa, uključujući ograničavanje izravnog kontakta s građanima.

Planirano je da kralj Charles tijekom posjeta održi govor pred oba doma američkog Kongresa, posjeti memorijal 11. rujna u New Yorku te sudjeluje u odavanju počasti poginulim američkim i britanskim vojnicima u Virginiji.

Iako posjet dolazi u osjetljivom političkom trenutku, američki predsjednik Trump ranije je istaknuo kako vjeruje da bi upravo ovaj susret mogao pridonijeti jačanju odnosa između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva.