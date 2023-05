Karlovac se priprema za moguću veliku poplavu: Od jutros pune vreće s pijeskom i grade nasip

Zbog obilnih padalina proteklih dana, ali i prognoza DHMZ-a koje najavljuju još obilnije, te očekivanja Hrvatskih voda vrlo visokih vodostaja rijeka i na karlovačkom području, Karlovac se priprema za moguću poplavu.

Situacija se kontinuirano prati, zaposlenici gradskih tvrtki i vatrogasci od jutros pune vreće pijeskom na Luščiću kako bi bile podijeljene po najugroženijim karlovačkim naseljima, grade nasip prema ŠRC-u Korana, u pripravnosti su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava, a dodatna sredstava poput pumpi za ispumpavanje već su zatražena od viših razina u slučaju potrebe.

Zaključeno je to na sjednici Stožera Civilne zaštite grada Karlovca, na kojem su dogovorene i daljnje aktivnosti svih sudionika, od gradskih tvrtki, interventnih službi do Crvenog križa, kako bi očekivani vodeni val u srijedu, odnosno, četvrtak ujutro, prošao sa što manje posljedica.

- Stožer je održao sastanak i jučer i danas, a prethodnih dana zaprimao vremenske prognoze i informacije od Hrvatskih voda. Prije ovog sastanka obišli smo sve aktivnosti koje se obavljaju na terenu i obilazit ćemo ga kontinuirano. U kontaktu smo s povjerenicima Civilne zaštite u mjesnim odborima, kao i županijskim Stožerom civilne zaštite i državnim institucijama, kazala je Ivana Fočić, načelnica Stožera i zamjenica gradonačelnika, te pozvala građane da, budu li imali bilo kakvih problema, kontaktiraju povjerenike Civilne zaštite u svom mjesnom odboru ili gradskoj četvrti ili Stožer na stozer.cz@karlovac.hr ili broj mobitela 098 366083.





Miroslav Rade, zamjenik načelnice Stožera i zapovjednik operativnih snaga Stožera civilne zaštite, izvijestio je da će punjenje vreća pijeskom biti nastavljeno večeras, a potom i tijekom sutrašnjeg dana, dok bi nasip uz Koranu trebao biti završen do večeri jer je do sad napravljeno između 70 i 80 posto dionice uz šetnicu od drvenog do Koranskog mosta.

- Pregledane su zapornice, oprema, plovila... Svi DVD-i nizvodno od grada su u stanju pripravnosti. Planirano je da ostanu djelovati na svom području, da tamo vode brigu o svemu što je potrebno, zajedno s povjerenicima Civilne zašite, koliko je potrebno vreća, o slaganju nasipa i boks barijerama, kao i ispomoći ljudima kod bilo kakvih njihovih potreba, rekao je Miroslav Rade.





Trenutno su zbog vode na kolniku zatvorene prometnice sv. Florijan, Cerovac Vukmanički i Šišljavić.

Zbog potrebe snižavanja vodostaja Save na sisačkom i jasenovačkom području, od danas ujutro otvorene su ustave Prevlaka i Trebež, putem kojih se dio velikih voda rijeke Save upušta u retenciju Lonjsko polje. I karlovački Stožer civilne zaštite priprema se za najavu visokih vodostaja rijeka na karlovačkom području - pune se vreće s pijeskom i gradi nasip prema ŠRC-u, sve službe su u pripravnosti i dogovaraju daljnje aktivnosti.

Maksimalni vodostaji rijeke Kupe u Karlovcu i Une u Hrvatskoj Kostajnici očekuju se tijekom srijede 17.5.2023. Iz pravca Republike Slovenije također se očekuje i formiranje velikog vodnog vala rijeke Save.

Dogovoreni su daljnji koraci u obrani od poplava - nastavlja se s poduzimanjem svih potrebnih radnji na prevenciji i jačanju postojećih obrambenih nasipa te pripremama za nadolazeće vodne valove na rijekama Kupi, Uni i Savi.

Županijski Stožer civilne zaštite održan je večeras u Hrvatskoj Kostajnici. Sjednicom je predsjedao župan Ivan Celjak, a nazočili su i predstavnici.

