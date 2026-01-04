Kaštel Lukšić: Nestala djevojčica Lara (12), policija moli za pomoć

Splitsko-dalmatinska policija intenzivno traga za djevojčicom Larom Burić iz Kaštel Lukšića, čiji je nestanak službeno evidentiran u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba. Djevojčica je rođena 2013. godine, a nestanak je prijavljen 31. prosinca 2025.

Prema policijskim podacima, Lara je visoka oko 158 centimetara, ima smeđu kosu i zelene oči. U trenutku kada joj se gubi svaki trag bila je odjevena u crne tajice, tamniju majicu te crnu jaknu ukrašenu cirkonima. Na nogama je imala tenisice.

Iz policije apeliraju na građane da se jave ako imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u pronalasku djevojčice.

– Svaka, pa i naizgled nevažna informacija može biti ključna – poručuju.

Foto: nestali.gov.hr

Građani se mogu javiti najbližoj policijskoj postaji, nazvati broj 192, ili poslati informacije na službenu e-mail adresu nestali@nestali.hr.

Policija poziva na oprez i suradnju, a obitelj i nadležne službe nadaju se da će Lara uskoro biti pronađena i sigurno vraćena kući.