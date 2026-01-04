Obavijesti

News

Komentari 1
JESTE LI JE VIDJELI?

Kaštel Lukšić: Nestala djevojčica Lara (12), policija moli za pomoć

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Kaštel Lukšić: Nestala djevojčica Lara (12), policija moli za pomoć
Foto: nestali.gov.hr

Policija traga za 12-godišnjom Larom Burić, nestanak prijavljen posljednjeg dana 2025. godine

Splitsko-dalmatinska policija intenzivno traga za djevojčicom Larom Burić iz Kaštel Lukšića, čiji je nestanak službeno evidentiran u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba. Djevojčica je rođena 2013. godine, a nestanak je prijavljen 31. prosinca 2025.

Prema policijskim podacima, Lara je visoka oko 158 centimetara, ima smeđu kosu i zelene oči. U trenutku kada joj se gubi svaki trag bila je odjevena u crne tajice, tamniju majicu te crnu jaknu ukrašenu cirkonima. Na nogama je imala tenisice.

UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija
Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija

Iz policije apeliraju na građane da se jave ako imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u pronalasku djevojčice.
– Svaka, pa i naizgled nevažna informacija može biti ključna – poručuju.

Foto: nestali.gov.hr

Građani se mogu javiti najbližoj policijskoj postaji, nazvati broj 192, ili poslati informacije na službenu e-mail adresu nestali@nestali.hr.

Policija poziva na oprez i suradnju, a obitelj i nadležne službe nadaju se da će Lara uskoro biti pronađena i sigurno vraćena kući.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija

'Na mjestu događaja zatekli smo ozlijeđenog muškarca, dok se napadač udaljio u nepoznatom smjeru. U tijeku je kriminalističko istraživanje', rekli su nam iz policije
Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske
PRIPREMITE SE

Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske

U ponedjeljak je oblačno, na Jadranu kiša, u unutrašnjosti i snijeg te novi snježni pokrivač, osobito u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj...
Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..
IMA SE, MOŽE SE

Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..

U troškovima je sudjelovalo 130 od 150 zastupnika. Njih 20 u 2025. godini nije imalo nikakvih dodatnih troškova, a mahom se radi o zastupnicima koji žive u Zagrebu ili njegovoj bližoj okolici.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026