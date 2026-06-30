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Katar kaže da neće biti izravnih pregovora Irana i SAD-a u Dohi

Piše HINA,
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Katar kaže da neće biti izravnih pregovora Irana i SAD-a u Dohi
Foto: Majid Asgaripour
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Tehničke rasprave obuhvaćaju točke vezane uz nuklearni program, ekonomska pitanja, državne rezultate i sigurnost, naveo je Majed Al Ansari.

Katar, jedna od zemalja posrednica u sukobu Irana i Sjedinjenih Država, naveo je u utorak da u nadolazećim danima nisu planirani izravni pregovori u Dohi, kamo je Washington poslao svoje izaslanike na sastanke s posrednicima.

Obje strane najavile su slanje dužnosnika u Katar kako bi se postigao napredak nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju sredinom lipnja s ciljem okončanja rata na Bliskom istoku na svim frontama, uključujući u Libanonu.

"Steve Witkoff i Jared Kushner nalaze se u Dohi kako bi se sastali s katarskim posrednicima i dužnosnicima, a razgovori će pokriti sva regionalna pitanja (...) uključujući, naravno, pregovore s Iranom, ali i Libanonom", rekao je Majed Al Ansari, glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova.

"Oni nisu ovdje zbog svojih pregovora s Irancima", pojasnio je. Prema riječima glasnogovornika, "u narednim danima nije predviđen izravni susret dviju strana" niti bilo kakav "sastanak na visokoj razini".

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S iranske strane, "tehničko izaslanstvo putuje u Dohu i natrag ovisno o napretku pregovora". "Trenutačno nema visokog izaslanstva na licu mjesta", dodao je glasnogovornik.

Tehničke rasprave obuhvaćaju točke vezane uz nuklearni program, ekonomska pitanja, državne rezultate i sigurnost, naveo je Majed Al Ansari.

Katar je prvo odbio djelovati kao posrednik nakon što je bio meta iranske vatre u odmazdi za američko-izraelske napade na Iran. Međutim, već nekoliko tjedana igra aktivniju ulogu u pregovorima, uz Pakistan, još jednu zemlju posrednicu.

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