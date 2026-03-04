Obavijesti

NAKON NAPADA

Katar obustavio isporuke plina

Piše HINA,
Foto: STRINGER/DPA

Plinski div QatarEnergy obavijestio je u srijedu kupce objavom 'više sile' da im neće moći isporučiti ukapljeni plin prema ugovorenim uvjetima, signalizirajući moguću žešću utrku za energent između kupaca u Europi i Aziji

U ponedjeljak kompanija je objavila da je zbog "vojnih napada" na pogone u industrijskim gradovima Ras Laffanu i Mesaieedu obustavila proizvodnju ukapljenog plina. Uprava nije tada navela kada bi trebali ponovo krenuti s radom. Katarsko ministarstvo obrane izvijestilo je nekoliko sati kasnije o upadu dva drona lansirana iz Irana, dodajući da su im mete bili spremnik za vodu u sastavu elektrane u Mesaieedu i energetski objekt u vlasništvu QatarEnergyja u Ras Laffanu.

"Nadležne vlasti temeljito će procijeniti štetu i gubitke nastale napadom, a službena izjava bit će objavljena naknadno", citirala je Al Jazeera priopćenje katarskog ministarstva obrane.

U srijedu je QatarEnergy objavio 'višu silu', obavijestivši time kupce da im ne može isporučiti ukapljeni plin po ugovorenim uvjetima. Neimenovani izvor bio je rekao već u ponedjeljak da se kompanija sprema objaviti višu silu.

Katar proizvodi otprilike petinu svjetskog ukapljenog plina i zauzima drugo mjesto na ljestvici vodećih svjetskih izvoznika, iza SAD-a. Čak 82 posto katarskog plina kupuju klijenti iz Azije.

Obustava isporuka zaoštrit će sada utrku kupaca za ukapljeni plin jer će europskim kupcima sada konkurencija biti oni iz azijskih zemalja.

EU je u međuvremenu obustavila uvoz ruskog plina cjevovodima, a planira prekinuti i nabavu LNG-a. Trenutno plin nabavljaju uglavnom iz SAD-a, Norveške i Katara.

Cijene plina u Europi mlako su u srijedu reagirale na objavu katarske tvrtke i megavatsat s tokom isporuke u travnju stajao je na nizozemskoj digitalnoj burzi TTF nakon podneva 48,01 euro. Tokom jutra cijena mu je bila nakratko poskočila na 61,3 eura. Glavni udar odluke cijene su pokazale u utorak kada je megavat oko podneva stajao 63,8 eura.

Plin je tako na TTF-u u srijedu prijepodne bio skuplji za 70 posto nego na kraju prošlog tjedna.

