Katastrofa! Maloljetnici su skrivili svaku treću nesreću na romobilima i sličnim vozilima

U 2024. godini u prometnim nesrećama na osobnim prijevoznim sredstvima, u koje spadaju i sve popularniji električni romobili, sudjelovalo je 414 osoba, a gotovo pola ih je bilo maloljetno te su skrivili svaku treću nesreću, pokazali su podaci Ministarstva unutarnjih poslova.

Vlada je te podatke objavila u odgovoru na zastupničko pitanje SDP-ove Anite Curiš Krok u vezi s prometnim nesrećama u kojima sudjeluju vozači romobila.

Naime, u prometnim nesrećama na osobnim prijevoznim sredstvima, koje, primjerice, spadaju električni romobili, segwayi, hoverboardi, sudjelovalo je 414 osoba, od čega 190 osoba do navršene 18. godine života, a koje su bile počinitelji u 133 nesreće.

S druge strane, vozači osobnih prijevoznih sredstava u predmetnoj su godini počinili 4313 prometnih prekršaja, od čega se njih 372 odnosi na maloljetnike.

Vlada je pritom podsjetila da prema Prekršajnom zakonu djeca mlađa od 14 godina ne odgovaraju za prekršaje, već odgovornost snose njihovi roditelji ili skrbnici ako je prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja.

U 2024. godini sankcionirano 17 roditelja

Zbog prometnih nesreća koje su njihova djeca prouzročila upravljajući osobnim prijevoznim sredstvima tijekom 2024. sankcionirano je 17 roditelja.

Najčešći prekršaji odnosili su se na nenošenje zaštitne kacige, nekorištenje biciklističke staze i nenošenje reflektirajućeg prsluka noću, ali i prijevoz više osoba od dopuštenog te neprilagođenu brzinu, nepropisno pretjecanje i oduzimanja prednosti prolaska.

Nadležnim općinskim državnim odvjetništvima upućena su tri izvješća, a zavodima za socijalni rad četiri obavijesti.

ILUSTRACIJA | Foto: Igor Soban/Pixsell

Maloljetni vozači u dobi od 14 do 18 godina kao počinitelji prometnih nesreća procesuirani su zbog istih prekršaja, a najviše zbog neprilagođene brzine (31 prekršaj) i nenošenja kacige (19) te drugih oblika nepropisnih radnji u prometu.

Vlada napominje kako su u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama već definirana osobna prijevozna sredstva te je propisano njihovo sudjelovanje u prometu, kao i snaga elektromotora, dopuštena brzina, dobna granica vozača, obveza nošenja zaštitne kacige, površine kojima se smiju kretati, korištenje svjetala i drugo.

Dodatno će se urediti odgovornost roditelja djece mlađe od 14 godina

"Sukladno navedenom, problematika sudjelovanja vozača osobnih prijevoznih sredstava u prometu na cestama je prepoznata i normirana, kontinuirano se prati te se poduzimaju i preventivne i represivne mjere koje imaju za cilj smanjenje broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači osobnih prijevoznih sredstava, bilo pogreškama njih samih ili od strane vozača drugih vozila, a kojima se ujedno utječe i na smanjenje njihovog stradanja na prometnicama", poručili su iz Vlade.

Također su istaknuli kako su Planom zakonodavnih aktivnosti za 2026. godinu predviđene izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje će dodatno urediti odgovornost roditelja djece mlađe od 14 godina.