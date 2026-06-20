Obavijesti

News

Komentari 1
PORAZNI PODACI

Katastrofa! Maloljetnici su skrivili svaku treću nesreću na romobilima i sličnim vozilima

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Katastrofa! Maloljetnici su skrivili svaku treću nesreću na romobilima i sličnim vozilima
Foto: Policijska uprava istarska/ILUSTRACIJA

U prometnim nesrećama na osobnim prijevoznim sredstvima, koje, primjerice, spadaju električni romobili, segwayi, hoverboardi, sudjelovalo je 414 osoba, od čega 190 osoba do navršene 18. godine života, a koje su bile počinitelji u 133 nesreće

U 2024. godini u prometnim nesrećama na osobnim prijevoznim sredstvima, u koje spadaju i sve popularniji električni romobili, sudjelovalo je 414 osoba, a gotovo pola ih je bilo maloljetno te su skrivili svaku treću nesreću, pokazali su podaci Ministarstva unutarnjih poslova.

Vlada je te podatke objavila u odgovoru na zastupničko pitanje SDP-ove Anite Curiš Krok u vezi s prometnim nesrećama u kojima sudjeluju vozači romobila.

Naime, u prometnim nesrećama na osobnim prijevoznim sredstvima, koje, primjerice, spadaju električni romobili, segwayi, hoverboardi, sudjelovalo je 414 osoba, od čega 190 osoba do navršene 18. godine života, a koje su bile počinitelji u 133 nesreće.

SVE VIŠE INCIDENATA Romobili kao pošast na cesti! Djeca divljaju na njima, a samo u Zagrebu 59 nesreća na njima
Romobili kao pošast na cesti! Djeca divljaju na njima, a samo u Zagrebu 59 nesreća na njima

S druge strane, vozači osobnih prijevoznih sredstava u predmetnoj su godini počinili 4313 prometnih prekršaja, od čega se njih 372 odnosi na maloljetnike.

Vlada je pritom podsjetila da prema Prekršajnom zakonu djeca mlađa od 14 godina ne odgovaraju za prekršaje, već odgovornost snose njihovi roditelji ili skrbnici ako je prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja.

U 2024. godini sankcionirano 17 roditelja

 Zbog prometnih nesreća koje su njihova djeca prouzročila upravljajući osobnim prijevoznim sredstvima tijekom 2024. sankcionirano je 17 roditelja.

Najčešći prekršaji odnosili su se na nenošenje zaštitne kacige, nekorištenje biciklističke staze i nenošenje reflektirajućeg prsluka noću, ali i prijevoz više osoba od dopuštenog te neprilagođenu brzinu, nepropisno pretjecanje i oduzimanja prednosti prolaska.

 Nadležnim općinskim državnim odvjetništvima upućena su tri izvješća, a zavodima za socijalni rad četiri obavijesti.

ILUSTRACIJA
ILUSTRACIJA | Foto: Igor Soban/Pixsell

 Maloljetni vozači u dobi od 14 do 18 godina kao počinitelji prometnih nesreća procesuirani su zbog istih prekršaja, a najviše zbog neprilagođene brzine (31 prekršaj) i nenošenja kacige (19) te drugih oblika nepropisnih radnji u prometu.

Vlada napominje kako su u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama već definirana osobna prijevozna sredstva te je propisano njihovo sudjelovanje u prometu, kao i snaga elektromotora, dopuštena brzina, dobna granica vozača, obveza nošenja zaštitne kacige, površine kojima se smiju kretati, korištenje svjetala i drugo.

Dodatno će se urediti odgovornost roditelja djece mlađe od 14 godina

"Sukladno navedenom, problematika sudjelovanja vozača osobnih prijevoznih sredstava u prometu na cestama je prepoznata i normirana, kontinuirano se prati te se poduzimaju i preventivne i represivne mjere koje imaju za cilj smanjenje broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači osobnih prijevoznih sredstava, bilo pogreškama njih samih ili od strane vozača drugih vozila, a kojima se ujedno utječe i na smanjenje njihovog stradanja na prometnicama", poručili su iz Vlade.

Također su istaknuli kako su Planom zakonodavnih aktivnosti za 2026. godinu predviđene izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama  koje će dodatno urediti odgovornost roditelja djece mlađe od 14 godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Kako ugovara poslove Krajač? Prvo plati, pa traži ponudu. Čak i Mateša tražio da prestane
NOVI DETALJI MULJAŽA U HOO-u

Kako ugovara poslove Krajač? Prvo plati, pa traži ponudu. Čak i Mateša tražio da prestane

U kaznenoj prijavi su ugovori koji podupiru naše otkriće o milijunskim tajnim i nezakonitim ugovorima s pulskom tvrtkom A.T.I.
VIDEO Ljudi na plaži, bager ruši lokal u Biogradu: 'Pa zar su sad morali to? Javio se i vlasnik
SVE SE PRAŠI NA JADRANU

VIDEO Ljudi na plaži, bager ruši lokal u Biogradu: 'Pa zar su sad morali to? Javio se i vlasnik

Došao je bager i počeo rušiti, sve se zaprašilo, ljude je rastjerao s plaže. Zar to nisu mogli napraviti kada nema turista? Strašno je gledati ovakav objekt i rušenje - požalila se jedna čitateljica
FOTO Prepoznajete li muškarca? Policija traži mladića kojeg su maloljetnici napali u Dubravi
NE ZNAJU TKO JE ŽRTVA

FOTO Prepoznajete li muškarca? Policija traži mladića kojeg su maloljetnici napali u Dubravi

Napad se dogodio početkom lipnja u večernjim satima. Skupina mladića umalo je usmrtila muškarca u zagrebačkoj Dubravi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026