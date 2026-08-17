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STRAVIČNE BROJKE

KATASTROFA U KONGU Ebola se izmiče kontroli, sve više umrlih

Piše HINA,
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KATASTROFA U KONGU Ebola se izmiče kontroli, sve više umrlih
Foto: Gradel Muyisa Mumbere
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Najnoviji podaci vlade pokazuju da je ukupan broj umrlih premašio 2299 smrtnih slučajeva zabilježenih tijekom epidemije u Kongu od 2018. do 2020. godine, koja je dotad bila najteža epidemija u povijesti zemlje.

Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongu odnijela je 2325 života, pokazali su u nedjelju podaci vlade, čime je premašen broj umrlih u epidemiji iz razdoblja 2018.–2020. i ova je epidemija postala najsmrtonosnija u povijesti zemlje.

Kongoanski institut za javno zdravstvo priopćio je u svom najnovijem izvješću da je broj potvrđenih slučajeva porastao na 4945, uključujući 101 novi slučaj otkrivenih u posljednja 24 sata.

Epidemija, 17. po redu u Kongu, već je bila najveća u povijesti zemlje prema broju slučajeva – tu je prekretnicu dosegnula krajem srpnja.

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Tri mjeseca nakon što je službeno proglašena, ova je epidemija sada po razmjerima nadmašena jedino onom u zapadnoj Africi 2014.–2016., tijekom koje je u Gvineji, Liberiji i Sijera Leoneu zabilježeno 28.616 slučajeva i 11.310 smrtnih slučajeva, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije.

Za epidemiju u zapadnoj Africi trebalo je gotovo pet mjeseci od proglašenja da broj umrlih dosegne 1000, dok je aktualna epidemija u Kongu do 2000 smrtnih slučajeva stigla za manje od tri mjeseca.

Aktualnu epidemiju uzrokuje soj ebole bundibugyo, za koji ne postoje odobrena cjepiva ni lijekovi. Epidemija se počela ubrzano širiti nakon što je proglašena 15. svibnja, dok slaba zdravstvena infrastruktura, otpor lokalnog stanovništva i nestabilnost otežavaju nastojanja da se otkriju slučajevi i odgovori na njih.

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