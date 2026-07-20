Epidemija ebole u Kongu izmiče kontroli: Umrlo preko 930 ljudi

Najmanje 930 ljudi umrlo je u epidemiji ebole koja od svibnja hara Demokratskom Republikom Kongom, dok je potvrđeno ukupno 2344 slučaja zaraze. Samo u posljednja 24 sata zabilježeno je još 37 smrtnih slučajeva, što je jedan od najvećih dnevnih porasta od početka epidemije, objavilo je ministarstvo zdravstva te zemlje, prenosi AP.

Epidemija je proglašena 15. svibnja u istočnom dijelu Konga i riječ je o najbrže rastućoj epidemiji ebole dosad zabilježenoj. Uzrokovana je virusom Bundibugyo, rjeđim sojem za koji zasad ne postoji odobreno cjepivo ni specifična terapija.

Situaciju dodatno otežavaju sigurnosni problemi u najpogođenijoj pokrajini Ituri, gdje zdravstveni timovi rade u iznimno teškim uvjetima. Vlasti navode da je od sredine svibnja zabilježeno najmanje 12 napada na zdravstvene ustanove i medicinske ekipe.

Krizu produbljuje i prosvjed zdravstvenih djelatnika koji su zbog neisplate plaća u velikom broju obustavili rad. Od početka epidemije od posljedica zaraze preminulo je najmanje 36 zdravstvenih radnika.

Prema podacima ministarstva zdravstva, trenutačno se 724 oboljele osobe nalaze u izolaciji i na bolničkom liječenju. Vlasti poručuju da pojačavaju mjere u najteže pogođenim područjima kako bi zaustavile daljnje širenje bolesti.

Uz korištenje AI-ja*