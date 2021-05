Poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović ocijenio je u srijedu kako ne postoji način da se njegova zemlja raspadne te je poslao poruku kako se varaju svi oni koji misle da je mogu podijeliti jer će se Bošnjaci tome odlučno suprotstaviti.

U intervjuu za sarajevski "Dnevni avaz" reis Kavazović je ustvrdio kako je budućnost BiH kao neovisne, suverene i samostalne države neupitna te je samo pitanje koliko će se vremena izgubiti dok se svi ne uvjere da je najbolji put za sve rad u općem interesu, u skladu s vrijednostima zajedničkoga života i uzajamnog poštovanja.

Na taj je način komentirao pojavu različitih non papera kojima se dovode u pitanje sadašnje granice u regiji pa i opstanak BiH. Kavazović je kazao kako on ne zna što je stvarna pozadina takvih fantomskih dokumenata, ali pretpostavlja da na taj način netko "ispipava puls", pri čemu je oprezno ukazao na moguću umiješanost Srbije u takva nagađanja.

"Na marginama europske politike, a nažalost u pozicijama odlučivanja u našem susjedstvu, tavore neke retrogradne ideje o malima, koji bi na račun svojih susjeda, majorizacije drugih, pa i progona i genocida, da budu veliki", izjavio je Kavazović očevidno aludirajući na Srbiju i njene političke lidere. Smatra kako odsustvo reakcije pa i sankcija za one koji zagovaraju postizanje ratnih ciljeva navodno mirnim putem, kao i odcjepljenja etnički 'očišćenih prostora' te prekrajanja granica, mogu poslati poruku njihovim glasačima da je to ostvariv, realan cilj. Upozorio je kako takvi nastupi isuviše podsjećaju na sve ono što se zbivalo početkom 90-ih godina i što je dovelo do rata u BiH.

"Raspad BiH, zagovor 'ujedinjenja svih Srba', tvrdnja da se Bošnjaci ne mogu sami obraniti, su opasne ideje. I devedesetih su rekli da se 'muslimanski narod ne može obraniti'. Jedan od ciljeva je da se Bošnjake obeshrabri, da prijeđu preko stotina tisuća ubijenih, silovanih, osakaćenih i protjeranih, da im se ogadi domovina i da dignu ruke od BiH. Bosna šaptom više ne pada, pa niti non paperom", poručio je poglavar bosanskohercegovačkih muslimana.

Kavazović je istodobno oštro kritizirao vlasti u BiH zbog propusta u nabavci cjepiva protiv koronavirusa. Kazao je kako se na tom primjeru najbolje vidi kamo vode politike stalnih blokada, lošeg rada tijela vlasti i neučinkovite države.

"Politikantstvo ubija, a slaba država ne može zaštititi nikoga", izjavio je Kavazović dodajući kako su potpuno opravdani prosvjedi ljudi zbog ovakvog stanja u državi.