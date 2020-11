'Kazna od 100.000 kuna za one lokalne čelnike koji ne objave sve svoje troškove na internetu'

HDZ je obeća potpunu transparentnost lokalnih proračuna i objave računa, HSLS je s njima ušao u koaliciju zbog toga. Ali sada je obveza prilično općenito propisana: To je tek prvi korak, svi će morati objaviti račune...

<p>Zakon o lokalnoj samoupravi kojeg je upravo pustio u javnu raspravu ministar Ivan Malenica, prilično je općenito definirao obvezu objave svih troškova 576 županija, gradova i općina. Samo se navodi da oni moraju sve troškove objaviti na internetskim stranicama i da one moraju biti dostupne i lako pretražive.</p><p>Podsjetimo, prije izbora u srpnju, HDZ je obećao da će uvesti transparentnost do te razine da će se vidjeti detaljno potrošnja i računi. Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara i predsjednik HSLS-a je uvjetovao koaliciju sa HDZ-om upravo potpunom transparentnošću lokalnih uprava. HSLS ima dva zastupnika, Hrebaka i Darka Klasića i formalno bez njih nema saborske većina koja je sada na 76 zastupnika. </p><p>Ovako postavljena široka definicija ostavlja mogućnost da se ništa ne promjeni jer ništa nije precizno određeno. Međutim, iz Ministarstva uprave i pravosuđa, ali i sam Dario Hrebak nas uvjeravaju da je to tek prvi korak. Štoviše, Hrebak kaže da je prihvaćena i njegova ideja da sankcije za onih koji ne budu objavljivali detaljne troškove budu i do 100.000 kuna. </p><p>- Zakon o lokalnoj upravi je krovni zakon i sada se trebaju njemu prilagoditi Zakon o proračunu u nadležnosti Ministarstva financija. U njemu će se propisati detaljno izvještavanje. Mi smo i za ideju da postoji jedna aplikacija koja će biti na raspolaganju svim županijama, općinama i gradovima te će putem nje svi na isti način morati objavljivati svoje troškove - kaže nam sugovornik iz Ministarstva pravosuđa i uprave. </p><p>Hrebak je na prvu ostao začuđen širinom definicije, ali da je i on dobio slično obrazloženje. </p><p>- Ministar Zdravko Marić mi je potvrdio da će se sve detaljno urediti Zakonom o proračunu koji će ići početkom sljedeće godine. Moraju biti i sankcije za one koji ne poštuju obvezu objave svih troškova. Moj prijedlog je 100.000 kuna i s tim se ministar financija složio. Sve će se urediti pravilnikom i izmjena drugog zakona, a ovo je tek prvi korak. Svakako bi država kroz javnu nabavu trebala nabaviti programsko rješenje koje bi onda bilo jednako za sve lokalne uprave i sve bi na isti način objavljivali troškove. Uvjeren sam da će se to i dogoditi - kaže Hrebak koji ističe da je transparentnost crta ispod koje ne ide i ako bi obećanja bila izigrana, sigurno Vlada više ne bi imala potporu HSLS-a.</p>