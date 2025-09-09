Alarmantni podaci: Odgodu upisa u prvi razred osnovne škole dobilo čak 4138 djece!

Oko 35.000 prvašića danas je započelo s prekrasnim novim razdobljem života, u školama su ih dočekale njihove učiteljice, dobili su svoje prve udžbenike i slijede ih veseli dani u razredu. No oko 4138 djece, iako su bili školski obveznici, još će jednu godinu provesti u predškolskom obrazovanju. To je situacija koja iz godine u godinu gotovo da postaje problem, jer se broj djece za koju se zbog raznih razloga traži i odobrava odgoda polaska u školu sve više povećava.

CARNET nas izvještava kako je uvidom u Nacionalni informacijski sustav upisa u osnovne škole utvrđeno kako su evidentirana 41264 zahtjeva za upis školskih obveznika. To znači da je odgodu upisa u školu dobilo čak 10,03 posto djece. Usto, Odluka o privremenom oslobađanju donesena je za još 103 djece, s tim da još ima zahtjeva koji nisu obrađeni.

Više od 1000 odgoda

- To znači da škole nisu generirale upisnicu za obveznika, roditelji nisu još potpisali odnosno potvrdili upisnice ili škole nisu pregledale potpisane upisnice i označile obveznika kao upisanog. Kada se odrade navedene radnje od strane svih dionika, vezano uz potvrdu upisnica, sveukupno se očekuje najmanje 36.000 upisanih - kažu u CARNET-u.

Kod dijela obveznika, ističu, još se čeka da stručno povjerenstvo škole evidentira mišljenja nakon provedenog utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta ili da stručno povjerenstvo županije evidentira Rješenje o primjerenom programu ili Rješenje o odgodi upisa.

Kad se gleda po županijama, posebno je zabrinjavajuća situacija u Zagrebu, čak i kad se uzme u obzir činjenica da je najviše škola i učenika na području glavnoga grada. Ove je godine rješenje o odgodi polaska u školu dobilo oko 1100 učenika, stotinjak više nego prošle godine, poručuju iz gradske uprave. Posljednjih je nekoliko godina odgodu upisa dobivalo 900-950 djece, pa iz gradske uprave apeliraju na nadležna ministarstva i institucije da detaljnije analiziraju uzroke ovakvog stanja i predložiti izmjene postojećeg modela potpore djeci i prije nego što dođu do škole.

Veliki porast u PGŽ-u

Prema informacijama iz lokalnih uprava, u Zadarskoj županiji i Gradu Zadru odobrena je odgoda upisa u prvi razred osnovne za 154 djece. Pet godina prije, 2020/2021., odgođeni su upisi za 88 djece. U Primorsko-goranskoj županiji odgodu je za ovu školsku godinu dobilo 250 djece. To je veliki porast u odnosu na prethodne godine, posebno stoga što je broj rješenja o odgodi upisa stagnirao ili lagano padao. Primjerice, 2024. je u PGŽ-u izdano 196 rješenja, a 2023. 206. rješenja. Kako su nas izvijestili, broj učenika individualiziranim programima je 101.

Najčešći razlozi odgode odnose se na zdravstveno stanje djeteta i/ili socio-emocionalnu nezrelost djeteta, nedovoljnu razvijenost vještina nužnih za uspješno usvajanje školskih sadržaja, a koji se provode testom spremnosti za školu - razvijenost grafomotorike, razvijenost pažnje i koncentracije, emocionalna zrelost djeteta, socijalna zrelost djeteta, kognitivna spremnost.

Općenito se povećava i broj djece s poteškoćama. CARNET-ovi podaci pokazuju kako je u sustavu trenutno 1368 djece s izdanim Rješenjem primjerenom programu (prilagođeni, individualizirani ili neki drugi program). Kako je za 24sata prošli tjedan rekao pročelnik za obrazovanja u Gradu Zagrebu Luka Juroš, u zadnjih 10 godina taj broj u Hrvatskoj povećan je za čak 75%, a u Gradu Zagrebu za čak 115%, te ih je sad više od 9000. Zbog toga je uprava gradonačelnika Tomaševića od prvog mandata počela raditi na projektima boljeg inkluzivnog obrazovanja. Ove je školske godine otvorila 13 novih posebnih razrednih odjeljenja, no zbog predugog čekanja suglasnosti Ministarstva, 14 djece i dalje čeka da dobiju mjesto. U ponedjeljak su ipak počele stizati i preostale suglasnosti.