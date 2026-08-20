KBC Sestre milosrdnice: Troje pacijenata iz omiškog požara i dalje je životno ugroženo

Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC Split u KBC Sestre milosrdnice, na Kliniku za traumatologiju, stacionarno je u odnosu na prethodne dane, pacijenti su i dalje životno ugroženi, priopćeno je u četvrtak iz KBC-a Sestre milosrdnice.

"Pacijenti su i dalje životno ugroženi, smješteni su u Jedinici intenzivnog liječenja, intubirani su i na mehaničkoj ventilaciji te primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija", navodi se u priopćenju.

S obzirom na opsežnost opeklina, tijek bolesti za sada se odvija u skladu s očekivanjima, dodaje se.

"Svi su podvrgnuti operativnim zahvatima uklanjanja odumrlog opečenog tkiva", priopćeno je iz Ureda ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice.