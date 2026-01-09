Klinički bolnički centar (KBC) Split uveo je ograničenja posjeta pacijentima na svim klinikama, zavodima i odjelima zbog pogoršane epidemiološke situacije i porasta broja oboljelih od gripe, izvijestili su u četvrtak iz te zdravstvene ustanove
KBC Split ograničio posjete zbog loše epidemiološke situacije
Posjeti su dopušteni jednom posjetitelju dnevno, uz obvezno pridržavanje svih epidemioloških mjera, uključujući nošenje zaštitne maske tijekom boravka u bolesničkim sobama. Riječ je o ograničenju, a ne potpunoj zabrani posjeta, pri čemu iznimki po odjelima nema.
Iz KBC-a Split navode da je odluka donesena preventivno radi zaštite pacijenata i zdravstvenog osoblja, s obzirom na velik broj oboljelih od gripe u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kako bi se smanjio rizik unošenja virusa u bolnicu.
Trenutno je u KBC-u Split hospitalizirano pet pacijenata zbog komplikacija povezanih s gripom, a mjera ograničenja posjeta primjenjivat će se do daljnjega, odnosno dok se epidemiološka situacija ne stabilizira, poručuju iz bolnice.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+