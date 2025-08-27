Kćer benkovačkog zabranitelja oslobodili! Šarala U i puštala Thompsona: Nije diskriminacija

Visoki prekršajni sud pravomoćno je oslobodio Emili Gendu, kćer benkovačkog zabranitelja Nediljka Gende, optužbi za diskriminaciju cimerice muslimanske vjeroispovijesti na Policijskoj akademiji, piše Index.

Podsjetimo, bila je prijavljena jer je puštala Thompsonove pjesme te u sobi bilo pronađeno ušato U, zbog čega je najprije proglašena krivom na Prekršajnom sudu u Zagrebu.

No, drugostupanjski sud zaključio je kako u presudi nije dokazana posljedica povrede dostojanstva, što je nužan element da bi djelo bilo prekršaj. Time je presuda preinačena, a Genda oslobođena.

Sud je naglasio da nije dokazano kakve su posljedice imale sporne radnje.