Kći Indijke i Jamajkanca ulazi u Bijelu kuću: U hramu u Indiji narod se molio za nju i Bidena

Uspješna odvjetnica postala je prva Afroamerikanka na funkciji potpredsjednice SAD-a. Mnogi smatraju kako joj je ovo odskočna daska za veći cilj - kandidaturu za predsjednicu SAD-a na izborima 2024.

<p>Demokratknija <strong>Kamala Harris</strong> se i sama bila kandidirala za Bijelu kuću, ali je u stranačkim predizborima odustala i podržala <strong>Joea Bidena.</strong> Iskusna političarka, koja porijeklo po majci vuče i iz Azije, izabrana je kao as u Bidenovu rukavu od kojeg se očekivalo da privuče glasove iz afroameričke zajednice, najodanijih birača Demokratske stranke. Njihovi glasovi, uostalom, spasili su Bidena na predizborima u Južnoj Karolini u veljači i računali su na njih kao ključne u državama kao što su Michigan, Pennsylvania i Wisconsin u kojima je Donald Trump iznio tijesnu pobjedu u 2016. godini. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Život Joea Bidena </p><p>Kamala Harris u Senat je izabrana 2016. kao tek druga Afroamerikanka kojoj je to pošlo za rukom. Kći je Indijke i Jamajkanca, po zanimanju odvjetnica, a bila je i prva žena koja je 2003. postala okružna tužiteljica San Francisca, a 2010. postala je prva državna tužiteljica Kalifornije. S obzirom na to da je Biden debelo zagazio u kasne sedamdesete, nagađa se da bi mogao odslužiti samo jedan mandat, što znači da bi Harris imala velike izglede za predsjedničku nominaciju u 2024. godini. </p><p>Izravno se suprotstavila Trumpu, optuživši ga za neuspjelo vodstvo koje je mnogima ugrozilo živote.</p><p>- Neuspjeh vodstva Donalda Trumpa koštao nas je života i sredstava za život - rekla je Harris na konvenciji Demokratske stranke, a svojevremeno je poručila da je njegova administracija "najveći neuspjeh neke predsjedničke administracije u povijesti zemlje".</p><p>Ni on joj nije ostao dužan. Tijekom debate nje i njegovog potpredsjednika Mikea Pencea cijelo vrijeme je tvitao. U jednom trenutku ju je prozvao strojem za gafove. U razgovoru za Fox Business izjavio je da je sve što Harris kaže laž, optužio je da je čudovište i komunistica te ustvrdio 'da želi otvoriti granice kako bi ubojice i silovatelji ušli u zemlju'.</p><p>U izbornoj noći, Reuters je objavio kako su se stanovnici sela u Indiji iz kojeg Harris potječe, okupili u molitvi za njenu pobjedu. Otprilike njih 20 iz sela Thulasendrapuram, u kojemu se rodio njen djed s majčine strane, pohodili su hram i održali ritual Abshishekam, koji se sastoji od izlijevanja mlijeka preko hinduističkog idola i recitiranja molitvi. Njeno ime urezano je u kamenu ploču u hramu, na kojoj su navedeni donatori. Po cijelom selu izvješeni su posteri i plakati Joea Bidena, prenosi dalje Reuters.</p><p>- Ako ona pobijedi, to će biti veliko zadovoljstvo za nas, za naše selo. Bit ćemo jako ponosni - rekao je jedan od stanovnika sela. </p><p>Njena majka, rođena u Indiji, redovito je s Harris posjećivala obitelj. Njen djed, P.V. Gopalan emigrirao je prije 90 godina iz Thulasendrapurama u Chennai, glavni grad indijske države Tamil Nadu. Harris je posjetila Thulasendrapuram kad je imala pet godina, a na Instagramu se prisjetila šetnji sa svojim djedom u Chennaiju. Još uvijek ima obitelji tamo.</p>