Kći Smiljane Srnec: 'Ne znam kad ću opet moći vidjeti mamu'

Znamo za zabranu posjeta zatvorenicima, javili su nam, kazala nam je Katarina Dominić Srnec, najstarija kći Smiljane Srnec iz Palovca, kojoj sude zbog ubojstva sestre Jasmine Dominić (23).

Kaže da je majku vidjela koji tjedan prije zabrane i nema pojma kad će ponovno imati prilike. Smiljana Srnec nalazi se u istražnom zatvoru u Varaždinu već više od godinu dana. Uhitili su je nakon što je 16. veljače prošle godine u zamrzivaču obiteljske kuće u malom međimurskom mjestu pronađeno tijelo njezine sestre Jasmine nestale prije čak 19 godina.

Zbog epidemije korona virusa u Hrvatskoj, Ministarstvo pravosuđa u petak je preventivno privremeno zabranilo posjete svim zatvorenicima i istražnim zatvorenicima na dva tjedna. Ovisno o epidemiološkoj situaciji, vrlo je izgledno da bi ta zabrana mogla potrajati i duže.

- Jeste li zabrinuti za majku? - pitamo Katarinu.

- Ne bih to komentirala - kratko odgovara.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zanimalo nas je gdje joj je baka, Smiljanina i Jasminina majka Katarina Dominić koja radi u inozemstvu.

- U Njemačkoj je trenutno. Otišla je nakratko i trebala se vratiti. Mislim da je sigurnije da ostane, ali vidjet ćemo - kaže.

I dok su Smiljanina majka Katarina i suprug Ivan Srnec iskoristili zakonsku blagodat i odbili svjedočiti na sudu protiv bliskog srodnika, njezina kćer je željela reći što zna.

Iz leda su virile noge i spolovilo

- Baka i majka telefonom su se dogovorile da se zamrzivač zamijeni pa smo mama, David i ja počeli prazniti škrinju. Bilo je jako puno leda, pa smo ostavili da se zamrzivač odmrzava do idućeg dana. Tad je David rekao da se vide ženske noge i spolovilo. Mami je pozlilo - ispričala je na sudu, a to je potvrdio i njezin izvanbračni suprug David.

Suđenje Smiljani ušlo je u završnu fazu. Na posljednjem ročištu trebala je iznijeti svoju obranu, no njezin branitelj Krešimir Golubić zatražio je izdvajanje zapisnika o očevidu nad škrinjom i nekih drugih dokaza kao nezakonitih.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Sud je to odbio, no on se na rješenje žalio te se trenutno očekuje odluka Vrhovnog suda o tom pitanju. Vrhovni sud treba riješiti i Smiljaninu žalbu na produženje istražnog zatvora, u kojemu je zbog opasnosti od ponavljanja djela. Županijski sud u Varaždinu svaka dva mjeseca odlučuje o tome treba li ga ukinuti.

Prošlog tjedna Vrhovni sud odbio je žalbu Smiljanina branitelja na još jedno produljenje istražnog zatvora.

- Razlozi zbog kojih je istražni zatvor određen i produljivan i nadalje postoje. Pravilno je prvostupanjski sud zaključio da postoji osnovana sumnja da je optuženica počinila kazneno djelo za koje se tereti. Riječ je o kaznenom djelu ubojstva počinjenog prije 19 godina, a žrtva je sestra optuženice. Tijelo je gotovo dva desetljeća bilo skriveno, a optuženica je prema stanju spisa više godina na drukčiji način prikazivala sudbinu žrtve - svoje sestre. Ove okolnosti upućuju na visok stupanj kriminalne volje kroz odlučnost, upornost i bezosjećajnost u počinjenju djela za koje se optuženica tereti - obrazložili su svoju odluku s Vrhovnog suda.ž

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Podsjetili su i da prema nalazu i mišljenju vještaka psihijatra Smiljana ima poremećaj ličnosti s dominacijom disocijalnih i narcističkih obilježja. Dosad je na suđenju bilo dvanaest ročišta, a na posljednjem je optuženica, koja se dosad branila šutnjom, trebala iznijeti svoju obranu.

Sad se aktivno brani

- Nisam kriva - rekla je na početku suđenja te je i na ročištima aktivno sudjelovala postavljajući pitanja svjedocima.

Sudskom vijeću trebat će objasniti kako se otisak njezina desnog palca našao na crnoj vreći koja je bila preko Jasminine glave kao i zbog čega je lagala o tome gdje joj je sestra.

Podsjetimo, Jasmina je nestala, tvrdi tužiteljstvo, negdje tijekom ljeta 2000., a njezin nestanak prijavljen je tek pet godina kasnije. Prijavila ga je njihova majka Katarina Dominić, nakon što je u Jasmininoj sobi pronašla dokumente koji su istekli još 2003.

Policija je tad obavila razgovor i s ocem djevojaka, danas pokojnim Martinom Dominićem Fredijem. On im je ispričao da ga je Jasmina u kolovozu 2000. nazvala na mobitel dok je bio na terenu i tražila odobrenje za rad na brodu. Pristao je, a potom ga je, ispričao je policajcima, ponovno zvala u rujnu 2000. i molila da joj odobri odlazak u Francusku s dečkom.

Nakon toga se više nisu čuli. Rekao je da je cijelo vrijeme smatrao da Jasmina studira u Zagrebu iako je, prema podacima s Fakulteta političkih znanosti, status studenta izgubila još 1999. godine.