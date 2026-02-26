Kekin: 'Hoće li naša djeca i unuci plaćati harač Medikolu?'

Već 20 godina traje skandal s monopolskim ugovorima države s privatnom poliklinikom Medikol bračnog para Rajković za usluge PET/CT pretraga. To je najveća pljačka u zdravstvu u Hrvatskoj, u kojoj je HZZO Medikolu isplatio ukupno više od 200 milijuna eura od 2009. godine, samo 20 milijuna eura u 2025. godini, umjesto da država nabavi potrebne uređaje za javne bolnice, poručila je na današnjoj konferenciji za novinare zastupnica stranke Možemo! Ivana Kekin.

Cijeli je slučaj, prema njezinim riječima, počeo još u vrijeme Ive Sanadera.

- Prije gotovo 20 godina, za vrijeme premijera Ive Sanadera, počinje pljačka javnog novca, monopolski ugovori s Medikolom. Unatoč zahtjevima KBC-a Zagreba, Ministarstvo odbija nabavu PET/CT-a, a 2011. saznajemo da se Medikolu već u tom trenutku isplaćuje čak 130 milijuna kuna godišnje. Tada već bivši ministar Ljubičić čak je rekao da mu je sam Sanader prijetio zbog Medikola.

Pitanje nabave je, kako ona navodi, zaustavljeno nakon dolaska Vilija Beroša te da je jedan uređaj za KBC Osijek nabavljen tek krajem 2024. godine.

- Beroš odlazi zbog mega afere, dolazi Hrstić, a PET/CT uređaj se ponovno ne spominje. Zato što nisu kupljeni aparati koji koštaju 9 milijuna eura, građani su Medikolu platili preko 200 milijuna eura.

- Od 2009. ušli smo u EU, u Schengen, uveli euro, sagradili Pelješki most, ali nismo kupili pet PET/CT-a. Pravo pitanje koje upućujem premijeru Plenkoviću jest čime ga bračni par Rajković drži u šaci, tko se obogatio i kada će se kupiti još tri uređaja? Hoće li i naša djeca i unuci plaćati harač Medikolu - pita se Kekin.

Kratko se osvrnula i na Josipa Dabru i spornih snimki te lažiranja zapisnika.

- Mislim da smo na moju žalost i na žalost građana imali puno prilika da steknemo dojam o njemu. Do sada smo saznali da puca iz jurećeg automobila, da daje 12-godišnjem djetetu pušku u ruke, da zaziva režime koji su ubijali i mučili. Mene to ništa ne čudi.