Plenković poručio Mađarskoj i Slovačkoj: 'Hrvatska je tu da osigura energetsku sigurnost'

Piše Antonela Šaponja,
Zagreb: 146. sjednica Vlade | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Među ključnim točkama bit će nova pravila u cestovnom prometu, osnivanje tijela za nadzor stranih investicija te nastavak pružanja pomoći raseljenim osobama iz Ukrajine

Hrvatska putem Jadranskog naftovoda, našeg naftnog terminala u Omišlju, već godinama vrlo jasno komunicira da je JANAF u potpunosti spreman osigurati opskrbu Mađarske i Slovačke, rekao je u četvrtak premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade gdje je okupio ministre koji su raspravljali o nizu važnih tema.

Među ključnim točkama našla su se nova pravila u cestovnom prometu, osnivanje tijela za nadzor stranih investicija te nastavak pružanja pomoći raseljenim osobama iz Ukrajine. Premijer Andrej Plenković je na početku sjednice pozdravio novog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića. "Već se uklopio u Vladin tim", rekao je Plenković. Osvrnuo se potom i na identifikaciju nestalih i stradalih u Domovinskom ratu.

- Broj nestalih koje treba identificirati je 1727. U našem mandatu smo taj broj smanjili za 340 osoba, što branitelj, što civila - kazao je.

Uručeno je 55 novih ugovora vezanih za izgradnju škola i sportskih dvorana.

- Do sada smo u infrastrukturu obrazovnog sustava uložili 2,7 milijardi eura. Vlada će iz državnog proračuna osigurati dodatnih 521 milijun eura kroz 2028,2029 i 2030. Cilj svih ovih velikih ulaganja, ukupno 3,2 milijarde eura u ovom desetljeća, da se pređe na sustav jednosmjenske odnosno cjelodnevne nastave u osnovnim školama - rekao je premijer. 

Istaknuo je i kako je osnovica plaće u obrazovnom sustavu povećana za 52 posto. Osvrnuo se na posjet Kijevu povodom četvrte godišnjice ruske agresije na Ukrajinu.

- Iskazali smo solidarnost s ukrajinskim narodom i vodstvom, odali počast ukrajinskim braniteljima koji su dali svoje živote za slobodu Ukrajine - rekao je Plenković.

Naglasio je kako je JANAF u potpunosti spreman sa svojim kapacitetima osigurati sigurnost opskrbe naftom i Mađarskoj i Slovačkoj. 

- Obje rafinerije u vlasništvu su MOL-a. Jadranski naftovod može osigurati 15 milijuna tona godišnje, on nije sekundaran, može biti i primarni naftovod i za Mađarsku i za Slovačku. On je pouzdan te je i što se tiče cijene u skladu sa svim drugim cijenama za transport nafte. Hrvatska je tu kao susjed, partner, prijatelj da osigura energetsku sigurnost obiju zemalja - naglasio je Plenković.

Dodao je da je "Hrvatska tu kao susjed, partner, prijatelj da osigura energetsku sigurnost i normalno funkcioniranje obiju zemalja".

Osvrnuo se i na posjet Indiji gdje je sudjelovao na samitu o umjetnoj inteligenciji.

- Dva tjedna prije smo organizirali sastanak Vijeća za digitalnu transformaciju, gdje smo prezentirali kakav je napredak Hrvatska ostvarila, što su učinile naše kompanije u tom sektoru. Prije samo 6 godina samo troje od 20 ljudi je imalo pristup na 5G mrežu, a danas pristup ima 19 od 20 ljudi. Po svim tablicama smo u vrhu, pa čak i iznad europskog prosjeka - kazao je premijer.

Vlada će sa sjednice u Hrvatski sabor uputiti izmjene Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, koji se usklađuje s europskim zakonodavstvom, a kojim se uređuje vrijeme dnevnih i tjednih vožnji, stanke te odmori, ali i proširuje obveza ugradnje tahografa u vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 2,5 tona, a koriste se za prijevoz tereta u međunarodnom prijevozu ili tijekom kabotaže.

Donijet će i odluku o osnivanju Povjerenstva za provjeru stranih ulaganja. To će tijelo nadzirati investicije izvan Europske unije radi zaštite nacionalne sigurnosti. Vlada će također donijeti odluku o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za provedbu nacionalnih ispita te usvojiti ovogodišnje prijedloge programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH i plana protuminskog djelovanja. Na dnevnom su redu i odluke o produljenju privremene zaštite za raseljene osobe iz Ukrajine te o financiranju troškova za njihovo stambeno zbrinjavanje. 

