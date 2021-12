Prošla su jedva tri tjedna od afere "Softver", internacionalne blamaže u kojoj je glavnu ulogu odigrala premijerova miljenica Gabrijela Žalac, koja se pomamila za EU novcem pa onda, unatoč tome što su USKOK i DORH odlučili zažmiriti na oba oka, završila u Remetincu skupa sa svojim prijateljem Tomislavom Petricem, također kadrom premijera Plenkovića, i evo već ovaj vikend dolaze vijesti kako je još jedan bivši ministar novog HDZ-a, Tomislav Tolušić, pod istragom OLAF-a, istaknula je za saborskom govornicom zastupnica Zeleno-lijevog bloka, Ivana Kekin.

Bivši ministar Tolušić, "smijenjen zbog toga što znatiželjnim novinarima nikako nije uspijevao objasniti podrijetlo svoje pozamašne imovine, poznat je kao Hrvat s najvećim roštiljem u Hrvatskoj", dodala je.

- Ali i po tome da je sam sastavljao pravilnik natječaja za dodjelu EU sredstava na koji se po odlasku iz politike javio i, na ničije iznenađenje, ga i dobio. No, baš na taj dan u kojem smo saznali da je bivši Plenkovićev ministar pod istragom OLAF-a, stigla je vijest i da je protiv bivšeg Plenkovićevog ministra Lovre Kuščevića konačno podignuta optužnica kojom ga se tereti za malverzacije sa zemljištem dok je bio načelnik općine Nerežišće te za sprječavanje dokazivanja - poručila je dodavši kako je to presjek najatraktivnijih afera tog novog HDZ-a unatrag samo tri tjedna.

'Premijerov radar nikad ne griješi osim u slučaju Dalić, Marić, Kujundžić, Krstičević, Barišić...'

Naglasila je kako bi ovakva impresivna freska kriminala i lopovluka u samom vrhu vlasti morala uzdrmati i posramiti i najveće debelokošce.

- No, to ipak nije slučaj. Sam predsjednik Sabora, Jandroković, za kojeg još nismo ustanovili da li je riječ o starom ili novom HDZ-ovcu, jučer je mrtav hladan izjavio da se ljude u Hrvatskoj progoni samo zato što su HDZ-ovci. Nedostajala je samo usporedba s progonom ranih kršćana pa da se svi skupa kolektivno utopimo u susramlju koja nas je obuzela. I sam premijer je neki dan na pitanje o Tolušiću objasnio da nema brige jer se njemu odmah pale lampice kada je nešto sumnjivo - istaknula je zastupnica podsjetivši i na izjavu premijera Andreja Plenkovića kako on ima fantastičan radar za kadar.

- Dapače, premijer ima tako dobar radar za kadar da ne voli niti čuti usporedbe s onim starim HDZ-om, koji je, kao što znamo, osuđen da je kriminalna organizacija. Nema toga kod premijera Plenkovića jer kod njega radar za kadar ne griješi. Osim u slučaju Martine Dalić, Gorana Marića, Milana Kujundžića, Damira Krstičevića, Pave Barišića, aktualnog ministra Tomislava Ćorića - nabrajala je Kekin gdje je sve zakazao Plenkovićev radar za kadar.

'Tko je sljedeći?'

- A još se nisam dotakla ni svih drugih - Žinića, Rimac, Tušeka... Stoga je nemoguće ne postaviti pitanje je li radar za kadar premijera potpuno neispravan ili je upravo tako kalibriran, radi li se o nizu nesretnih okolnosti koje su premijera zadesile ili upravo autentičnoj kadrovskoj politici, koju baš premijer vodi. Jer radar za kadar bira baš korumpirane političare. Doista nije preporučljivo hrvatsku političku korupciju i HDZ promatrati kao odvojene fenomene, stoga je jedino pravo pitanje - tko je sljedeći - istaknula je Kekin.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković sjedio je iza nje i sve slušao.

- Kolegice Kekin, pa nije valjda sve tako sivo - upitao ju je kroz smijeh aludirajući na pjesmu Hladnog piva čiji je frontmen njezin suprug.