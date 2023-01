Kekin: Zakon o pomorskom dobru je opasnih namjera, ide na ruku velikim igračima

Saborska oporba imala je u srijedu niz zamjerki na predloženi zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, a Ivana Kekin (ZLB) nazvala ga je zakonom opasnih namjera, a vladajući zamjerke odbacuju i tvrde da Možemo i SDP svojim istupima žele skrenuti pozornost s „kataklizme“ u Zagrebu.

Kekin kaže da zakon ide na ruku velikim igračima, vlasnicima hotela i kampova, mešetarima zemljišta, ne i domaćim ljudima, malim iznajmljivačima, okolišu, bioraznolikosti, našoj djeci. Tvrdi da je zakon namjerno skrojen tako da ostavlja puno prostora za iznimke i interpretacije o upravljanju pomorskim dobrom, da će ono što je sada svačije, moći postati nečije.

Želi se donijeti zakon o pomorskom dobru, a ne zna se gdje je to dobro, kaže Emil Daus (IDS) i navodi da na velikom dijelu jadranske obale to dobro nije izmjereno, ni u katastar ucrtano, niti uvedeno u zemljišne knjige. „To je problem, to je činjenica“, upozorio je Daus.

Poziva da se, kako se ne bi opteretile lokalne jedinice, jasno uredi financiranje komunalnog redarstva koje bi trebalo preuzeti dobar dio brige o bespravnoj gradnji na pomorskom dobru.

Silvano Hrelja (HSU) mu uzvraća kako lokalne jedinice koje imaju pomorske dobro ne stoje financijski baš tako loše „kao Zrinski Topolovec“.

Itekako imaju financijske resurse da osmisle kontrolu korištenja pomorskog dobra, ističe zastupnik.

Sačić: Tko je pametniji od HAZU-a da se ne bi uvažilo njegovo mišljenje?

Oporbeni zastupnici, među njima i Željko Sačić (HS) pozivaju Vladu da uvaži mišljenje koje je o zakonu dala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU).

Tko ima pametniji od Akademije?, pita se Sačić i poziva da hrvatska obala ostane dostupna hrvatskom čovjeku.

„Nećemo si dozvoljavati da naše divno more koriste tko zna kakvi ruski emigranti i bogatuni koji su na krivoj strani povijesti, a mi mali hrvatići' ćemo gledati dalekozorom kako se oni kupaju“, kazao je.

Podržavajući zakon, Boris Milošević (SDSS) poziva da se neke stvari u njemu bolje objasne, a imao je i poruku za ministra mora.

„Ako sutra usvojimo ovaj prijedlog, srušite postojeće ograde na plažama“, predložio je.

Napomenuo je da u javnosti postoji spor oko podjela plaža, pa se pita zar ne bi i plaže ispred hotela i ona za posebne namjene mogle biti javne morske plaže. Da tako stoji u zakonu, ne bi bilo straha koji se pojavio, kazao je i pozvao da se bolje objasne omjeri korištenja plaža, što se misli pod plažom za posebne namjene.

Zekanović: Ovo je autogol oporbe u kontekstu događaja u Zagrebu

„Ovo je autogol oporbe u kontekstu onoga što se (sa smećem i štrajkom radnika Čistoće) događa u Zagrebu“, izjavio je Hrvoje Zekanović (HDS) komentirajući unisoni nastup oporbe.

Jesu li zastupnice Kekin i Ahmetović uspjele u pokušaju da ovom temom skrenu pažnju s kataklizme u Zagrebu? upitao je Josipa Borića (HDZ.

U Zagrebu je, odgovorio je Borić, vidljiv potpuni raspad sustava, nesnalaženje, pokušaj da se okrive radnici jer traže neka svoja prava.

„Zato me fascinira poziv Kekin da narod izađe na ulice na temu pomorskog dobra, a imaju bunt u Zagrebačkom holdingu i ne znaju ga riješiti“, izjavio je Borić.

Zekanović je oporbu prozvao da joj je poslijepodne splasnuo interes za temu. U sabornici nema DP-a, nikoga iz Možemo, Suverenista, ni Mosta, tek poneki zastupnik sa krajnje lijevog spektra, pobrojao je zastupnik.

