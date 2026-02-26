Obavijesti

SVE PRIJAVIO POLICIJI I DORH-U

Keleminec je najavio prosvjed protiv Dežulovića, on poručio: 'Sam ću to zabraniti ako treba'

Keleminec je prosvjed najavio na adresi na kojoj Dežulović ne živi već 40 godina, al na kojoj su njegovi roditelji, ljudi u gotovo devedesetim godinama.

Admiral

Dražen Keleminec, šef Autohtone Hrvatske stranke prava najavio je u subotu prosvjed u Splitu protiv novinara Borisa Dežulovića zbog njegovih, kako navode, napada na Domovinski rat, Hrvate i Hrvatsku.

Prosvjed namjeravaju imati na adresi na kojoj Dežulović ne živi već 40 godina, al na kojoj su njegovi roditelji, ljudi u gotovo devedesetim godinama.

Zbog svega toga Dežulović i njegova sestra podnijeli su MUP-u i PU splitsko-dalmatinskoj zahtjev za zabranom skupa. Uz to su podnijeli i kaznenu prijavu protiv stranke i Keleminca DORH-u.

- Općinsko državno odvjetništvo u Splitu nalogom je odredilo provođenje izvida Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj. Na temelju članka 206.f Zakona o kaznenom postupku postupanje tijekom izvida je tajno - odgovorili su za N1.

O svemu se osvrnuo i sam Dežulović.

- Nadam se da će policijski izviđači biti učinkovitiji od Dražena Keleminca i njegovih ustaša, i pronaći njegovu točnu adresu prije nego što on pronađe adresu mojih roditelja. Kao građanin malo sam, doduše, uvrijeđen što splitska policija postupa tek po nalogu Državnog odvjetništva, i to po sestrinoj i mojoj kaznenoj prijavi, dok naš hitni zahtjev za zabranu tog tužnog skupa protiv dvoje penzionera na istoj adresi stoji već evo četvrti dan.

Dodao je i da će sam, ukoliko zabrane neće biti, biti prisiljen zabraniti prosvjed. 

- Nadam se stoga da će izviđači iz Druge policijske postaje u Splitu biti brži. Što bi rekao Hrebak, ‘rok kreće od danas.

Dežulović vjeruje da su ciljevi i skupa usmjereni na poticanje mržnje i nesnošljivosti prema pojedincu i njegovoj obitelji, što je, kažu, vidljivo iz samog naslova skupa “Operacija Boris Dežulović” koji “izravno potiče na linč prema pojedincu i njegovoj obitelji, što je zakonska osnova za apsolutnu zabranu skupa”.

