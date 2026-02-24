Obavijesti

ORGANIZIRA GA OPSKURNI KELEMINEC

Dežulović podnio zahtjev MUP-u i Božinoviću: Traži zabranu prosvjeda ispred stana roditelja

Dežulovići su također podnijeli kaznenu prijavu protiv A-HSP-a i Keleminca, ustvrdivši da ovakav poziv na prosvjed predstavlja prijetnju Dežuloviću i njegovim roditeljima..

Admiral

Novinar, kolumnist i književnik Boris Dežulović i njegova sestra Branka podnijeli su zahtjev za zabranu javnog skupa “Operacija Boris Dežulović” u Glagoljaškoj ulici u Splitu, koji je za subotu sazvao predsjednik Autohtone Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec, tvrdeći da na toj adresi živi Boris Dežulović. Zahtjev za zabranu skupa podnesen je Ministarstvu unutarnjih poslova i ministru Davoru Božinoviću. Dežulovići su također podnijeli kaznenu prijavu protiv A-HSP-a i Keleminca, ustvrdivši da ovakav poziv na prosvjed predstavlja prijetnju Dežuloviću i njegovim roditeljima, javlja portal Novosti.

U zahtjevu upozoravaju kako Boris Dežulović na toj adresi ne živi već 40 godina. Upozoravaju da u stanu žive njihovi roditelji, otac i majka, koji su zbog svoje dobi i zdravstvenog stanja posebno ranjivi te da u zgradi ne stanuju javne osobe ni sudionici političkog života.

- Ovakvo ciljanje na obitelj pojedinca zbog njegovog novinarskog rada predstavlja nedopustiv čin koji prelazi okvire slobode govora i javnog okupljanja te predstavlja oblik zastrašivanja, uznemiravanja i zadiranja u privatnost građana. Unatoč tome što očekujemo da će najavljeni skup biti zabranjen, smatramo da je organizator već samom javnom objavom adrese naših roditelja postigao dio svog cilja, a to je stigmatiziranje njihovog doma i njih samih te zastrašivanje. Jasno je da cilj skupa nije dijalog s novinarom - stoji u zahtjevu, pišu Novosti.

Također se navodi da su ciljevi skupa usmjereni na poticanje mržnje i nesnošljivosti prema pojedincu i njegovoj obitelji.

- Ovu prijavu podnosimo jer smo zabrinuti za sigurnost naših roditelja, ali i zbog toga što smatramo svojom dužnošću zaštititi naše roditelje, a na što nas obvezuje i Ustav - stoji u zahtjevu upućenom MUP-u.

Keleminec i ekipa u zadnje vrijeme održali su prosvjede ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i stanova saborskih zastupnica Dalije Orešković i Anke Mrak Taritaš. Nisu stigli u velikom broju, puštali su Marka Perkovića Thompsona...

