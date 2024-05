Kennedy: 'Zdravstveni problem je nastao kada mi je crv ušao u mozak, pojeo dio i umro...'

Robert F. Kennedy, kandidat za predsjednika SAD-a, rekao je da je njegov zdravstveni problem 2010. godine uzrokovao crv koji je ušao u njegov mozak i pojeo dio njega, a zatim umro, prenosi New York Times.

Dvije godine prije svjedočenja na brakorazvodnoj parnici iz 2012. godine, Kennedy je doživio "gubitak pamćenja i mentalnu maglu toliko jaku da se prijatelj zabrinuo da možda ima tumor na mozgu".

Neurolozi su mu rekli da ima tamnu mrlju na snimkama mozga i zaključili da ima tumor, no kako on kaže, liječnik u New York-Presbyterian bolnici postavio je drugo objašnjenje: parazit u Kennedyjevom mozgu.

Kennedy je za Times rekao da je otprilike u isto vrijeme saznao za parazita u svom mozgu i otkriveno je da se otrovao živom, što može uzrokovati neurološke probleme, vjerojatno zbog jedenja puno ribe.

U iskazu iz 2012. godine Kennedy je navodno rekao: “Jasno je da imam kognitivne probleme. Imam gubitak kratkoročnog pamćenja i imam gubitak dugotrajnog pamćenja koji utječe na mene.”

U svom nedavnom intervjuu Kennedy je rekao da se oporavio od takvih problema.

Kennedyjeva glasnogovornica Stefanie Spear odgovorila na pitanje mogu li zdravstveni problemi kandidata ugroziti njegovu sposobnost da bude predsjednik rekavši: "To je smiješan prijedlog, s obzirom na konkurenciju."

Sada ima 70 godina, Kennedy je patio od drugih problema, uključujući problem sa srcem zbog kojeg je više puta bio hospitaliziran i grčevitu disfoniju, neurološko stanje koje utječe na njegov glas.

Times piše da je Kennedy odbio podijeliti svoju medicinsku dokumentaciju. Biden i Trump nisu objavili svoje u ovom izbornom ciklusu.

Kennedy je navodno rekao kako misli da se parazitom mogao zaraziti u južnoj Aziji. Times piše da stručnjaci koji nisu liječili Kennedyja smatraju da je parazit "vjerojatno larva svinjske trakavice".

- Neke ličinke trakavice mogu živjeti u ljudskom mozgu godinama bez izazivanja problema - piše Times.

- Drugi mogu izazvati pustoš, često kad počnu umirati, što uzrokuje upalu. Najčešći simptomi su napadaji, glavobolja i vrtoglavica - dodaju.

U svom iskazu iz 2012., navodi Times, Kennedy je također govorio o svojoj spazmodičnoj disfoniji, za koju je rekao da je utjecala na njegovu zaradu od javnih nastupa.