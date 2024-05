'Za maturalni ples smo zaradile prodajom kolača, a sad smo proslavile i 60 godina mature'

Za maturalnu večer sakupljali smo donacije od poduzeća, a plesnjak smo imale u zagrebačkom Glazbenom zavodu. Osim donacija, mame su nam ispekle kolače, kupile smo pijaču, pa se to prodavalo u zasebnoj prostoriji, isto kao i ulaznice na ples, prisjetile su se vesele nekadašnje maturantice zagrebačke Ekonomske škole, 4.c razreda, koje su jučer proslavile 60. godišnjicu mature.

Kako kažu, ratna su i poslijeratna generacija, pa se u to vrijeme živjelo skromno. Unatoč tome, za noć maturalnog plesa ‘64. nije se štedjelo. U razredu je bilo 39 djevojaka jer su dečki tad rijetko upisivali ekonomsku. Na jučerašnju godišnjicu stiglo je 16 gospođa, koje su se odmah izgrlile i izljubile kako je koja ulazila u prostoriju - oduševljene što se ponovno vide.

- Na maturalnom smo plesu imale živu glazbu, plesale smo i pjevale, ali nismo bile same. Došli su nam roditelji, braća, sestre, tete i, naravno, naši dečki. Bile smo sve vrlo zgodne i elegantne. Sve smo išle na frizure, to je bilo najvažnije, a na haljinama smo nosile cvjetiće poput današnjih revera.

Nije tad bilo konfekcije, svaka je haljina šivana po mjeri - rekla je gospođa Đurđa Karol, koja je tri puta putovala u Beograd da bi joj tetka krojačica dovršila haljinu za taj važni dan.

- Imale smo i fotografa, najboljeg u gradu. Sve smo si uspjele priuštiti - dodale su u glas i nasmijale se prisjećajući se trenutaka i iz mladosti.

Na plesu su uspjele zaraditi i za dio maturalnog putovanja, na kojem su uživale tijekom ljeta između trećeg i četvrtog razreda, nakon maturalnog plesa.

- Na maturalac smo išle na Pelješac, u Trpanj, punih 15 dana. Bilo nam je divno, a neke mame su išle s nama jer su bile prestrašene što su tamo bili neki dečki. Maturalac nam je baš u lijepoj uspomeni - kaže gospođa Zlata.

Fotografije srednjoškolki iz ‘60-ih su nas oduševile, a uz prekrasna izdanja na maturalnom plesu, gospođe su donijele fotografije s norijade. Sve odjevene u modu onog vremena, s kompletićima i suknjama ispod koljena te nevjerojatnim volumenom u kosi, sastale su se na posljednji dan nastave ispred HNK.

- Imale smo balone u rukama i išle pješice sve do škole, koja je bila u Savskoj, gdje je danas Učiteljski fakultet. Pjevale smo, zabavljale se pa onda išle sve do Trga. Bilo je vrlo veselo, ali i pristojno - opisuju.

- Ja sam na norijadu išla u baš visokim petama. Stopala su me boljela, pa sam se izula i išla do doma bosa. Mama se prestravila kad me vidjela i pitala me koliko sam dugo bosa, a ja sam samo rekla: ‘Od Trga’ - kroz smijeh se prisjetila gospođa Đurđa.

Na 60. godišnjici mature u Pivnici Medvedgrad okupilo se 16 bivših kolegica iz klupa, od 39 djevojaka, koliko ih je bilo u razredu. Prvi put su se nakon mature sastale nakon 10 godina, i tako je bilo svakih 10 sve do 50. godišnjice. Ta godišnjica bila je i posljednja na koju je došla njihova razrednica, profesorica iz matematike.

- Onda smo shvatile da smo stare i da se trebamo češće viđati sve skupa. Odlučile smo godišnjicu obilježavati svakih pet godina. Do 40. godišnjice mature išle smo na večere, a onda su krenuli ručkovi. Uz to, svaki prvi utorak u mjesecu u Pivnici pijemo kavu u 11 sati. To svi znaju, pa tko dođe, dođe - rekla nam je Željka Fejzagić, koja se s kolegicom pobrinula organizirati godišnjicu.

- Svakih 10 godina teme su nam se mijenjale, ovisno o tome u kojem smo životnom razdoblju bile. Prvo su to bili brakovi i mala djeca, pa njihova odrastanja, pa mirovina, a evo nas sad, imamo čak dvije prabake u društvu - ponosna je Željka na prijateljice.

Kao što to uvijek činimo sa starijima i puno mudrijima, pitale smo vitalne gospođe za savjet mladima, koji su nedavno proslavili maturu ili ih ona tek čeka.

- Ljubav i obitelj su najvažniji. Pozicije će doći i proći, radni vijek se potrošiti, a vi trebate živjeti za nekoga tko će isto tako živjeti za vas. Bit će teških dana, ali ako imate dovoljno ljubavi i ako se trudite, sve možete prebroditi. Nemojte čekati, zasnujte obitelj - zaključila je gospođa Zlata, prozvana pravom moralnom podrškom u društvu 16 prijateljica, koje se nadaju da će se okupiti još mnogo puta.