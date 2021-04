Željko Kerum bi opet htio biti splitski gradonačelnik, a danas je ispod križa na Marjanu predstavio i kandidate koji bi mu bili zamjenici.

- Igor Stanišić će biti moj zamjenik za gradonačelnika Grada Splita, drugi zamjenik je Saša Franjkić sadašnji direktor Parkova i nasada Split. U borbu za županiju ide Toni Jurišić. Mi imamo ekipu iskustva, mladosti i entuzijazma - rekao je Kerum koji je dodao da je kandidate odlučio predstaviti na Marjanu zbog epidemioloških mjera i velikog broja zaraženih.

- Drago mi je što sam izabrao ovo mjesto za predstaviti vam kandidate za lokalne izbore. Ovo je za mene sveto mjesto i jedini koji nas može spasiti je ovaj koji je razapet na križu. Mnogi mi kažu da sam primitivan, ali ja smatram da nisam, ja sam samo iskren i pošten. Puno je ljudi interesno naslonjeno i na Grad i Županiju u vrijeme moje vlasti sve to bilo zaustavljeno. Iduće vlasti nakon mene sve su vratile na staro - rekao je ispred križa.

- Ja sam u životu napravio i sagradio preko milijun kvadrata. Iskreno i ljudski vam govorim da je najbitniji projekt koji sam napravio je ovaj križ. To je moje životno djelo. On će biti tu dok postoji Boga i naroda, njemu se jedinome klanjam - rekao je.

- Kerum je provjeren i građani mene znaju, ja sam u duši čovjek s rezultatom, iskren sam i poduzetan. U kampanji želimo pobijediti i u gradu i županiji. Od mladih ljudi stvaramo kadrove, a najbolji dokaz je Igor Stanišić, on je čudo. Imamo kandidata za župana Splitsko-dalmatinske županije, to je Toni Jurišić. Mi znamo prepoznati kadar bez obzira na ideologiju i svjetonazor. U moj stranci ima i ateista, ja ih poštivan. Ja sam vjernik, ali to uopće nije tema. Bitno je da čovjek želi raditi - kaže kerum kojeg smeta sporost rješavanja problema s otpadom.

- Mi smo zaključili da moramo izmisliti i naći čovjeka ili ženu koja će to promijeniti. Jednostavno, bitan nam je kadar i želim vam predstaviti svoje kandidate - naglasio je Kerum.