ODBILI MU ŽALBU

Kerum ostaje u zatvoru za Božić

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 5 min
Kerum ostaje u zatvoru za Božić
Split: Željko Kerum na Zapadnoj obali | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na izlasku iz parkinga udario je u auto, pa pobjegao s mjesta nesreće. Policiji se javio nekoliko dana nakon. Sud mu je odbio žalbu...

Odbijena je žalba Željka Keruma na rješenje Prekršajnog suda o dva tjedna zadržavanja u zatvoru na Bilicama, piše Dalmacija Danas. Bivši gradonačelnik i poduzetnik provesti će blagdane iza rešetaka, nakon što je 12. prosinca ove godine izazvao lakšu prometnu nesreću.

Podsjetimo, izlazio je u popodne s parkinga pored Cornera, obiteljskog hotela na Mažuranićevom šetalištu, samo da bi s Audijem udario u bok Mazde kojom su glavnom ulicom prolazile dvije djevojke. Kerum je, kako je policija izvijestila danima kasnije, napustio mjesto nezgode te čak poslao poznanika da preuzme odgovornost, da tvrdi kako je on vozio Audi, ne Kerum.

Split: Željko Kerum predstavio izborni program
No, policija je već imala prilično dobre dokaze o vozaču pa su krenuli u potragu za Kerumom. Nisu ga naravno pronašli, javio im se u subotu da ima zdravstvenih problema i da će doći do postaje sutradan. Nije se pojavio u nedjelju nego u ponedjeljak, a onda je priveden na Prekršajni sud u Splitu.

Uz seriju prekršajnih prijava: izazivanje prometne nezgode (koja je istini za volju bila minorna, srećom djevojkama nije bilo ništa, a šteta je oko dvije tisuće eura) za što je dobio kaznu od 260 eura, za napuštanje mjesta nesreće je sankcioniran s 800 eura, dok je za treći prekršaj kažnjen s 15 dana zatvora - zbog pregršt bodova koje je sakupio ranije, vozačka dozvola mu je oduzeta te je sve do sredine 2026. godine uopće ne može ni vratiti, dakle vozio je dok mu je trajala zabrana odnosno dok nije imao vozačku dozvolu!

Odveden je u ponedjeljak 15. prosinca na Bilice, a sutradan je na splitski sud stigla žalba, o kojoj je odlučivao Visoki prekršajni sud u Zagrebu. Odbio je žalbu, tako da Kerum ostaje u zatvoru do idućeg tjedna. Nota bene, policija je zatražila kažnjavanje od 60 dana zatvora za taj posljednji prekršaj..

