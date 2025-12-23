Obavijesti

News

Komentari 5
ZATVORSKI JELOVNIK

Francuska salata, riba, pečenje. Evo što će Kerum, Žalac i ekipa krkati za Badnjak i Božić

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Francuska salata, riba, pečenje. Evo što će Kerum, Žalac i ekipa krkati za Badnjak i Božić
Foto: Pixsell/Canva

Jelovnik za Badnjak: Doručak: čaj, maslac, marmelada, voće, Užina: jogurt, tijesto sa svježim sirom, Ručak: juha, riba, blitva s krumpirom, puding, Večera: bijela kava i sardine u ulju

Al, se nekad dobro jelo, pjevao je Balašević i nije pogriješio, barem kada je 'prdekana' u pitanju. Posljednji u nizu koji će rođenje Isusa proslaviti iza rešetaka je Željko Kerum. Lišena slobode' je i bivša ministrica Gabrijela Žalac koja je u otvorenom odjelu Kaznionice u Požegi, a društvo joj pravi Smiljana Srnec. Nedavno je u istražnom zatvoru završio i sad već bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

PAZITE ZA BLAGDANSKIM STOLOM Ovu hranu i pića izbjegavajte ako pijete lijekove za krvni tlak
Ovu hranu i pića izbjegavajte ako pijete lijekove za krvni tlak

Tu je i Nadan Vidošević koji je u Kaznionici u Valturi. RTL je provjerio što će poznati zatvorenici jesti. Iz ministarstva pravosuđa su im potvrdili da je menu u svim zatvorima sličan i da se na Badnjak jede riba. Jelovnik za Badnjak: Doručak: čaj, maslac, marmelada, voće
Užina: jogurt, tijesto sa svježim sirom
Ručak: juha, riba, blitva s krumpirom, puding
Večera: bijela kava i sardine u ulju

Jelovnik za Božić: Doručak: čaj, šunkerica, tvrdi sir, voće
Ručak: Juha, pečeni pureći batak ili pečenka, mlinci, salata, kremšnita
Večera: Panirana piletina, francuska salata, sok

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična
SKANDAL

Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična

Premijer Plenković je obišao obnovljene objekte u Sisačko-moslavačkoj županiji. Presica nije mogla proći bez spominjanja sukoba na relaciji BBB-Tomašević
Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?
NEVJEROJATNO

Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke i fotografije koje prikazuju atmosferu koja je izmaknula kontroli
ZET o božićnom domjenku na kojem su plesali goli i napali bend: 'Možda će dobiti otkaz...'
VIDEO: SKANDALOZNI DOMJENAK

ZET o božićnom domjenku na kojem su plesali goli i napali bend: 'Možda će dobiti otkaz...'

Najoštrije  osuđujemo bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca, rekli su...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025