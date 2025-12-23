Francuska salata, riba, pečenje. Evo što će Kerum, Žalac i ekipa krkati za Badnjak i Božić

Al, se nekad dobro jelo, pjevao je Balašević i nije pogriješio, barem kada je 'prdekana' u pitanju. Posljednji u nizu koji će rođenje Isusa proslaviti iza rešetaka je Željko Kerum. Lišena slobode' je i bivša ministrica Gabrijela Žalac koja je u otvorenom odjelu Kaznionice u Požegi, a društvo joj pravi Smiljana Srnec. Nedavno je u istražnom zatvoru završio i sad već bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

Tu je i Nadan Vidošević koji je u Kaznionici u Valturi. RTL je provjerio što će poznati zatvorenici jesti. Iz ministarstva pravosuđa su im potvrdili da je menu u svim zatvorima sličan i da se na Badnjak jede riba. Jelovnik za Badnjak: Doručak: čaj, maslac, marmelada, voće

Užina: jogurt, tijesto sa svježim sirom

Ručak: juha, riba, blitva s krumpirom, puding

Večera: bijela kava i sardine u ulju

Jelovnik za Božić: Doručak: čaj, šunkerica, tvrdi sir, voće

Ručak: Juha, pečeni pureći batak ili pečenka, mlinci, salata, kremšnita

Večera: Panirana piletina, francuska salata, sok