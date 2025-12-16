Obavijesti

OVOG PUTA JE BILA NESREĆA

Kerum završio iza rešetaka zbog vožnje. Ovako je ranije govorio: 'Kad vozim brzo, ne vozim brzo'

Tamo 2007. uhvatili su ga u prebrzoj vožnji kod Perušića, a njegova izjava ušla je u anale...

Željko Kerum, čelnik HGS-a i bivši gradonačelnik Splita, u ponedjeljak je imao prometnu nesreću zbog koje je završio u zatvoru na Bilicama. Tamo bi trebao ostati  do 29. prosinca, objavio je Dalmatinski portal

Nesreća je završila s materijalnom štetom, ali Kerum je vozio bez vozačke dozvole, navode.

A Kerumu ovo nisu prvi problemi zbog nepoštivanja prometnih propisa. Tamo 2007. uhvatili su ga u prebrzoj vožnji kod Perušića, a njegova izjava ušla je u anale...

- Ja sam sad vozio brzo zbog nekog razloga koji je moj razlog. Ako mogu usporedit recimo, sigurnije je ovo auto koje ja vozim kad idem tih 195, nega neko auto koje ide 70. Tako da... Ja kad vozim, ako sam vozio to brzo... I kad vozim brzo ja ne vozim brzo da bi ugrozio promet jer volim vozit brzo, sportski vozim. Znači kad vozim nit pijem nit jedem da mogu vozit dobro, odnosno sigurno. A što se tiče vašeg pitanja to ja kažem vozia sam brzo i kriv sam, ovaj, ali uglavnom mene vozač vozi kad idem za Zagreb. Tako da ja baš i nemam nekih prekršaja šta su oni naveli u medijima. Ja vozim uvijek toliko. Jer ne mogu ja vozit, nije to... Mislim kako ću vozit. 190 je normalna vožnja za to, a tu je ograničenje 135. I mislim, šta sad. Pričat da ja vozim 130 kad ne vozim. Vozim 200 - kazao je u legendarnoj izjavi, tijekom koje se nekoliko puta malo 'pogubio', Željko Kerum te 2007. godine.

Split: Željko Kerum pored svog skupocjenog automobila Maybach, arhiva
Split: Željko Kerum pored svog skupocjenog automobila Maybach, arhiva | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

U travnju ove godine dobio je 1500 eura kazne zbog nesreće na autocesti. U lipnju 2021. na autocesti A1 kod tunela Sv. Rok također je imao nesreću.

- Sve je dobro prošlo, hvala Bogu. Nitko nije ozlijeđen. Bio sam sa suprugom i dicom u Veneciji. Vraćali smo se kući. Bila je velika kiša, baš je jako padalo. Proklizao mi je zadnji dio automobila i zabio sam se bočno u ogradu, uništio obje gume - rekao nam je tada. Dobio je 1500 eura kazne.

Dobio bi i novu zabranu vožnje, ali je utvrđeno da mu je vozačka tada bila nevažeća pa obrazložila da nisu ispunjene pretpostavke za izricanje nove zabrane već je dobio šest negativnih bodova. Morao je ponovno polagati vozački ispit.

