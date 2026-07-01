Kerumova stranka kažnjena s 9000 eura: Nije vratila donacije nakon izborne kampanje!

Željko Kerum – Hrvatska građanska stranka (HGS) nepravomoćno je osuđena na novčanu kaznu od 9000 eura zbog toga što nije vratila donacije uplaćene nakon završetka kampanje za izvanredne lokalne izbore 2022. godine. Kako piše Dalmatinski portal, nakon što stranka nije vratila sporne donacije, Državno odvjetništvo podnijelo je optužni prijedlog, čime je pokrenut prekršajni postupak.

Postupak je okončan bez predstavnika HGS-a jer se na ročištu, koje je bilo uredno oglašeno na oglasnoj ploči suda, nitko iz stranke nije pojavio.

Odgovornost HGS-a utvrdila je sutkinja Ana Belić Radovani. Za ovaj prekršaj propisana je novčana kazna od 1300 do 13.000 eura, a izrečena kazna od 9000 eura nalazi se bliže gornjoj granici zakonom predviđenog raspona.

Kao otegotnu okolnost sud je uzeo činjenicu da je HGS već bio kažnjen za isti prekršaj 2024. godine, kada je stranci izrečena novčana kazna od 1300 eura.

Presudom je HGS-u naloženo da kaznu plati u roku od 15 dana od pravomoćnosti odluke. U istom roku stranka mora u državni proračun uplatiti i protupravno stečenu imovinsku korist, odnosno iznos donacija veći od 23.000 kuna, kao i podmiriti troškove prekršajnog postupka u iznosu od 200 eura.