Obavijesti

News

Komentari 0
OGLASIO SE ODVJETNIK

Kerumovog nećaka pustili iz zatvora, ispitali sve svjedoke

Piše HINA, Laura Šiprak,
Čitanje članka: 1 min
Kerumovog nećaka pustili iz zatvora, ispitali sve svjedoke
Kaštel Štafilić: Istražitelji dovode Željka Keruma na pretres u konobu Pršut | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Naime, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković već je danas ispitala svu četvoricu svjedoka te je odmah nakon njihovog ispitivanja sucu istrage predložila ukidanje istražnog zatvora.

Igor Sapunar, nećak bivšeg gradonačelnika Željka Keruma, koji je zajedno s Kerumom uhićen prošli tjedan te je jedini od uhićenih ostao u pritvoru, pušten je danas na slobodu.

Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a kako su ispitani svi svjedoci na koje je eventualno mogao utjecati u istražnom postupku, prestala je zakonska osnova za njegov boravak na Bilicama.

- Mogu potvrditi da je danas rješenjem suca istrage Županijskog suda u Splitu ukinut istražni zatvor mom branjeniku g. Igoru Sapunjaru, koji mu je bio određen u petak zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. U konkretnom slučaju bila je riječ o četiri svjedoka - rekao nam je njegov odvjetnik Damir Primorac.

Naime, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković već je danas ispitala svu četvoricu svjedoka te je odmah nakon njihovog ispitivanja sucu istrage predložila ukidanje istražnog zatvora.

LJETNE AKCIJE Pazi se! USKOK vreba i na plaži
Pazi se! USKOK vreba i na plaži

- Koristim ovu priliku zahvaliti kolegici Petković na iznimno ažurnom i profesionalnom postupanju. U samo jednom danu ispitala je svu četvoricu svjedoka, čime su prestali razlozi zbog kojih je istražni zatvor bio određen te su ispunjene pretpostavke za njegovo ukidanje - dodao je.

​U aferi Konoba Pršut uz Igora Sapunara su bili uhićeni poduzetnik i nekadašnji gradonačelnik Splita Željko Kerum i službenik u Gradu Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu Uskok nije tražio određivanje istražnog zatvora. 

Istragu protiv trojice Uskok je u petak pokrenuo zbog sumnje u nezakonito ozakonjenje konobe Pršut. Bivši službenik u Gradu Kaštela Andrija Polić se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, a Željko Kerum i Igor Sapunar za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.

AFERA KONOBA PRŠUT Kerumov nećak Sapunar dobio mjesec dana istražnog zatvora. Odvjetnik: 'Nije mi jasno zašto'
Kerumov nećak Sapunar dobio mjesec dana istražnog zatvora. Odvjetnik: 'Nije mi jasno zašto'

Istražitelji sumnjaju da je Polić od listopada 2017. do siječnja 2023. u Kaštel Sućurcu i Kaštel Štafiliću, kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Kaštela, nezakonito pogodovao Kerumu i njegovoj tvrtki u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.

Tužiteljstvo je izvide u ​tom slučaju pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik Grada Kaštela Andrija Polić u Uskokovoj istrazi zbog korupcije brane se sa slobode.

.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
TAJNA RANJENOG PELJEŠKOG MOSTA Dokument od 15 mil. € stoji u ladici. Kinezi se ne bune
ŠTO S PUKOTINAMA?

TAJNA RANJENOG PELJEŠKOG MOSTA Dokument od 15 mil. € stoji u ladici. Kinezi se ne bune

NOVI EXPRESS Kineska tvrtka CRBC je očito završila s gubitkom na izgradnji novoga simbola Hrvatske, ali se ne bune ni na skupe popravke ni zato što nisu dobili ni cent od 60 milijuna eura
FOTO Šok kraj Novske! 'U našem krevetu sam našla zmijurinu'
NEPOZVANI GOST

FOTO Šok kraj Novske! 'U našem krevetu sam našla zmijurinu'

Bila je debela dva do tri centimetra, a dugačka gotovo dva metra. Imala je sigurno dva kilograma. Takav primjerak nisam skoro uhvatio, kaže iskusni lovac na zmije
Novi detalji užasa u Zagorju: Majka se nedavno odselila. O svemu se sada oglasio i DORH
TRAGEDIJA U ZAČRETJU

Novi detalji užasa u Zagorju: Majka se nedavno odselila. O svemu se sada oglasio i DORH

Nalazi obdukcije navodno bi trebali biti objavljeni najkasnije sutra i oni bi trebali rasvijetliti okolnosti ove tragedije. Neslužbeno, otac je ubio dvoje djece, a potom zapalio kuću i oduzeo si život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026