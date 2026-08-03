Naime, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković već je danas ispitala svu četvoricu svjedoka te je odmah nakon njihovog ispitivanja sucu istrage predložila ukidanje istražnog zatvora.
Kerumovog nećaka pustili iz zatvora, ispitali sve svjedoke
Igor Sapunar, nećak bivšeg gradonačelnika Željka Keruma, koji je zajedno s Kerumom uhićen prošli tjedan te je jedini od uhićenih ostao u pritvoru, pušten je danas na slobodu.
Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a kako su ispitani svi svjedoci na koje je eventualno mogao utjecati u istražnom postupku, prestala je zakonska osnova za njegov boravak na Bilicama.
- Mogu potvrditi da je danas rješenjem suca istrage Županijskog suda u Splitu ukinut istražni zatvor mom branjeniku g. Igoru Sapunjaru, koji mu je bio određen u petak zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. U konkretnom slučaju bila je riječ o četiri svjedoka - rekao nam je njegov odvjetnik Damir Primorac.
Naime, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković već je danas ispitala svu četvoricu svjedoka te je odmah nakon njihovog ispitivanja sucu istrage predložila ukidanje istražnog zatvora.
- Koristim ovu priliku zahvaliti kolegici Petković na iznimno ažurnom i profesionalnom postupanju. U samo jednom danu ispitala je svu četvoricu svjedoka, čime su prestali razlozi zbog kojih je istražni zatvor bio određen te su ispunjene pretpostavke za njegovo ukidanje - dodao je.
U aferi Konoba Pršut uz Igora Sapunara su bili uhićeni poduzetnik i nekadašnji gradonačelnik Splita Željko Kerum i službenik u Gradu Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu Uskok nije tražio određivanje istražnog zatvora.
Istragu protiv trojice Uskok je u petak pokrenuo zbog sumnje u nezakonito ozakonjenje konobe Pršut. Bivši službenik u Gradu Kaštela Andrija Polić se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, a Željko Kerum i Igor Sapunar za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.
Istražitelji sumnjaju da je Polić od listopada 2017. do siječnja 2023. u Kaštel Sućurcu i Kaštel Štafiliću, kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Kaštela, nezakonito pogodovao Kerumu i njegovoj tvrtki u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.
Tužiteljstvo je izvide u tom slučaju pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik Grada Kaštela Andrija Polić u Uskokovoj istrazi zbog korupcije brane se sa slobode.
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