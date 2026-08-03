Kerumovog nećaka pustili iz zatvora, ispitali sve svjedoke

Igor Sapunar, nećak bivšeg gradonačelnika Željka Keruma, koji je zajedno s Kerumom uhićen prošli tjedan te je jedini od uhićenih ostao u pritvoru, pušten je danas na slobodu.

Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a kako su ispitani svi svjedoci na koje je eventualno mogao utjecati u istražnom postupku, prestala je zakonska osnova za njegov boravak na Bilicama.

- Mogu potvrditi da je danas rješenjem suca istrage Županijskog suda u Splitu ukinut istražni zatvor mom branjeniku g. Igoru Sapunjaru, koji mu je bio određen u petak zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. U konkretnom slučaju bila je riječ o četiri svjedoka - rekao nam je njegov odvjetnik Damir Primorac.

Naime, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković već je danas ispitala svu četvoricu svjedoka te je odmah nakon njihovog ispitivanja sucu istrage predložila ukidanje istražnog zatvora.

- Koristim ovu priliku zahvaliti kolegici Petković na iznimno ažurnom i profesionalnom postupanju. U samo jednom danu ispitala je svu četvoricu svjedoka, čime su prestali razlozi zbog kojih je istražni zatvor bio određen te su ispunjene pretpostavke za njegovo ukidanje - dodao je.

​U aferi Konoba Pršut uz Igora Sapunara su bili uhićeni poduzetnik i nekadašnji gradonačelnik Splita Željko Kerum i službenik u Gradu Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu Uskok nije tražio određivanje istražnog zatvora.

Istragu protiv trojice Uskok je u petak pokrenuo zbog sumnje u nezakonito ozakonjenje konobe Pršut. Bivši službenik u Gradu Kaštela Andrija Polić se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, a Željko Kerum i Igor Sapunar za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.

Istražitelji sumnjaju da je Polić od listopada 2017. do siječnja 2023. u Kaštel Sućurcu i Kaštel Štafiliću, kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Kaštela, nezakonito pogodovao Kerumu i njegovoj tvrtki u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.

Tužiteljstvo je izvide u ​tom slučaju pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik Grada Kaštela Andrija Polić u Uskokovoj istrazi zbog korupcije brane se sa slobode.

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