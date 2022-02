Kiara Goršić je sedmogodišnja djevojčica iz Šibenika kojoj je otkriven agresivni tumor na mozgu. Kako bi malenoj Kiari pomogli, njezini roditelji su ju odveli na eksperimentalno liječenje u San Francisco.

Put do Amerike nije bio lagan jer je liječenje bilo jako skupo. No Hrvatska se ujedinila, novac su skupljali svi, od sportaša do pjevača, poznati i nepoznati, stari i mladi. Skupili su čak 18 milijuna kuna kako bi djevojčici dali novu nadu.

Kiara je postala prvi pacijent izvan SAD-a koja je primila oralni eksperimentalni lijek ONC201.

Tata se javio iz Amerike s odličnim vijestima:

- Nakon punih 7 mjeseci dobili smo konačno dobru vijest. Doktor je na MRI (magnetskoj rezonanci) potvrdio kako se tumor počeo smanjivati u svim smjerovima - napisao je na Facebooku radosni tata.

Dodao je kako su presretni i on i majka te doktori.

- Dobili smo najbolji mogući poklon za Valentinovo, i predivnu vijest baš na međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti - pisalo je u produžetku.

Komentari na objavi na društvenim mrežama su prštali pozitivnim mislima i čestitkama.