Oglasila se policija o vozaču kojeg su spasile 'Kobre': 'Oni su ga presreli i izvukli iz buktinje'

U 8 sati, na autocesti A4 (PČ Popovec) policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije, prilikom obavljanja redovnih aktivnosti nadzora prometa, uočili su automobil koji se kretao u smjeru naselja Soblinec. Prilikom mimoilaženja, opazili su kako se iz podvozja navedenog vozila širi otvoreni plamen.

Foto: MUP

Opisali su tako početak neuobičajene intervencije policajci, koji su u utorak ujutro spasili vozača iz zapaljenog auta. Odmah su krenuli za njim te su ga presreli na obližnjem kružnom toku. S obzirom na to da se plamen brzo nastavio širiti, evakuirali su vozača, odnosno izvukli su ga iz auta.

- Kako bi prigušili otvoreni plamen koji je dopirao iz podvozja i prostora motora, upotrijebili su šest protupožarnih uređaja koje su prikupili iz službenih vozila te zaustavljenih automobila građana u blizini. Na mjesto događaja ubrzo su stigli djelatnici DVD Sesvete i JVP Zagreb koji su preuzeli daljnje protupožarne radnje - pišu iz Ravnateljstva policije i dodaju kako vozač nasreću nije ozlijeđen te da mu je bila ponuđena liječnička pomoć.

Foto: MUP

Kako su 24sata već pisala, policajci su uspjeli prigušiti plamen aparatima za početno gašenje, a ubrzo su stigli vatrogasci DVD-a Sesvete pa i JVP Grada Zagreba. Ugasili su ga do kraja, ohladili automobil i odspojili akumulator. Prema prvim informacijama, planuo je dio oko motora, a šteta je velika.

Zbog intervencije je nastala poveća gužva na tom dijelu autoceste.