Kidam na lijevo! Trump zbrisao s presice nakon pitanja na koje nije imao (istinit) odgovor...

Rekli ste da ste odobrili Veterans Choice, on je odobren 2014. godine. Ovo što govorite je lažna izjava, rekla mu je novinarka. Trump je nakon toga malo zastao, rekao 'U redu, puno hvala', i otišao

<p>'Veterans Choice' je program o zdravstvenoj skrbi za veterane. Zakonski ga je odobrio bivši američki predsjednik Barack Obama 2014. godine, a <strong>Donald Trump</strong> je u 2018. potpisao zakon u kojem su prošireni kriteriji za prihvat u taj program. No unatoč činjenici da je program pokrenuo Obama, Trump uporno tvrdi da je samo on zaslužan za to, piše <a href="https://edition.cnn.com/2020/08/08/politics/trump-veterans-choice-paula-reid/index.html" target="_blank"><strong>CNN.</strong></a></p><p><strong>Pogledajte video: Trump pobjegao s presice nakon neugodnog pitanja</strong></p><h2>Novinarka u sridu: Ovo što govorite je lažna izjava</h2><p>Upravo je zbog ovog pitanja, odnosno upornosti novinarke koja je Trumpa nekoliko puta suočila s činjenicom da nije on odobrio program, već bivši predsjednik, Trump pobjegao s jučerašnje konferencije za novinare.</p><p>- Ma taj program pokušavaju progurati desetljećima, desetljećima i desetljećima. Niti jedan predsjednik to nije uspio srediti. Osim mene - hvalio se Trump, na što ga je dopisnica CBS-a Paula Reid prekinula i pitala zašto uporno tvrdi da je odobrio program.</p><p>Trump je pokušao ignorirati pitanje, ali novinarka nije odustajala.</p><p>- Rekli ste da ste odobrili Veterans Choice, on je odobren 2014. godine. Ovo što govorite je lažna izjava - rekla mu je novinarka.</p><p>Trump je nakon toga malo zastao, rekao 'U redu, puno hvala', i otišao.</p><p>Kidnuo na lijevo.</p><h2>Trump u problemima</h2><p>U posljednje vrijeme Trumpu baš i ne ide. U istraživanjima javnog mijenja zaostaje za protivnikom na američkim predsjedničkim izborima J<strong>oeom Bidenom</strong> kojeg je nedavno napao iz očaja rekavši kako je protiv oružja i Boga.</p><p>Kao i u većini svojih tvrdnji, tako ni ovaj put nije imao niti jedan dokaz niti je tu svoju tvrdnju ikako mogao potkrijepiti.</p><p>Facebook mu je nedavno uklonio video o korona virusu koji je podijelio, nakon što je otkriveno da je u njemu hrpa laži i izmišljotina.</p><p>Nakon eksplozije u Bejrutu, Trump je rekao kako misli da to nije slučajno te da se radi o napadu bombom. Za što, naravno, opet nije imao baš nikakav dokaz.</p>