Trump: Mislim da je ovo bomba

Sastao sam se s našim generalima i oni misle isto. Ovo nije obična eksplozija, to je bila nekakva bomba, rekao je Trump. No u ministarstvu obrane kažu: 'Nemamo pojma što predsjednik priča'

<p><a href="https://www.24sata.hr/news/eksplodiralo-2-750-tona-amonij-nitrata-sada-je-vec-78-mrtvih-709524" target="_blank"><strong>U strašnoj jučerašnjoj eksploziji u Bejrutu </strong></a>poginulo je više od 100 ljudi, a ozlijeđeno ih je najmanje 4000, prenosi AFP pozivajući se na izvore iz libanonskog Crvenog križa.</p><p>Broj žrtava raste iz sata u sat, mnogi se još vode kao nestali, strahuje se i da je dosta ljudi zatrpano u ruševinama, puno njih s teškim ozljedama leži u prenatrpanim bolnicama glavnog libanonskog grada.</p><p><strong>Pogledajte video: Eksplozija u Bejrutu</strong></p><p>Službena verzija je da je u luci eksplodiralo skladište u kojem je bilo 2700 tona amonij nitrata.</p><p>No<strong> Donald Trump </strong>kaže kako je razgovarao s generalima te da oni smatraju kako je to zapravo bio napad bombom.</p><p>- Izgleda mi kao napad, ako pogledate baš trenutak eksplozije. Sastao sam se s nekim našim velikim generalima i oni misle isto. Ovo nije obična eksplozija uskladištenog materijala, to je bila nekakva bomba, to je bio strašan napad - rekao je Donald Trump.<br/> No trojica dužnosnika ministarstva obrane kažu kako nema indikacija da se radi o napadu, prenosi <a href="https://edition.cnn.com/2020/08/04/politics/defense-officials-contradict-trump-beirut/index.html" target="_blank"><strong>CNN</strong></a>.</p><p>Iako nisu htjeli istupiti imenom i prezimenom, dužnosnici ministarstva obrane CNN-u su rekli da nemaju pojma što predsjednik priča.</p><p><strong>Pogledajte video: Strašna eksplozija i udarni val</strong></p><h2>Hrvat u paklu Bejruta: Bilo je kao atomska bomba</h2><p>Bilo je kao atomska bomba! Prvo se vidio oblak dima, a onda nas je pogodio udarni val eksplozije. Porazbijao nam je prozore i savijao vrata na brodu. Mi smo svi skočili iz kabina i zalegli na pod, jer nismo znali što je. Jedan naš je ozlijeđen. Bio sam u ratu, ali ovakvo što nisam doživio, ispričao nam je <a href="https://www.24sata.hr/news/hrvat-u-paklu-bejruta-jedan-je-nas-ozlijeden-ovdje-je-kaos-709514" target="_blank"><strong>Hrvat koji se poslovno našao u Bejrutu. </strong></a></p><p>- Sve se to odvijalo u 15 minuta. Bilo je puno ljudi kraj brodova, jer je taman radno vrijeme bilo pri kraju. Vidjeli smo u daljini kako gori to neko skladište. Gorjeli su i dijelovi dizalica. Kad je grunulo, nismo ni znali gdje uopće pobjeći te radi li se tu o napadu ili čemu</p><p>- Jedan kolega završio je s prijelomom pa su pomoć morali potražiti u bolnici. Predali su ga Hitnoj. Oni nemaju toliko paketa prve pomoći koliko je ljudi ozlijeđeno. Do nas na brodu je jedan poginuo, a na drugom je šest ranjenih - ispričao je apokaliptične trenutke muškarac - rekao nam je Hrvat iz pakla Bejruta.</p><p><br/> </p>