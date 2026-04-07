55 CILJEVA

Kijev: Rusija govori Irancima gdje treba gađati Izrael!

Piše Filip Sulimanec,
Ruska obavještajna služba navodno je poručila Iranu da bi oštećenje čak i nekoliko ključnih komponenti moglo izazvati potpuni i dugotrajan energetski kolaps

Ruska obavještajna služba dostavila je Iranu detaljan popis 55 ključnih energetskih infrastrukturnih ciljeva unutar Izraela, prema informacijama koje je The Jerusalem Post dobio od izvora bliskog ukrajinskoj obavještajnoj službi.

Izvješće, koje ukazuje na produbljivanje vojne i obavještajne suradnje između Moskve i Teherana, sugerira da podijeljene informacije omogućuju Iranu izvođenje preciznih raketnih napada na izraelsku energetsku mrežu.

Prema nalazima, ciljana postrojenja podijeljena su u tri kategorije prema njihovoj strateškoj važnosti:

Razina 1, kritična proizvodna postrojenja. To su lokacije čije bi uništenje paraliziralo nacionalni energetski sustav. U izvješću se posebno navodi elektrana Orot Rabin kao primarni cilj.

MODERNIZACIJA Grčka kupuje izraelski raketni sustav PULS, domet do 300 km
Grčka kupuje izraelski raketni sustav PULS, domet do 300 km

Razina 2, veliki urbani i industrijski energetski čvorovi. Ta se postrojenja uglavnom nalaze u središnjem Izraelu i opslužuju velika naseljena područja.

Razina 3, lokalna infrastruktura. Ovi ciljevi uključuju regionalne trafostanice koje podržavaju industrijske zone i manje elektrane.

Ruska procjena ranjivosti Izraela navodi da, za razliku od mnogih europskih država, izraelsku elektroenergetsku mrežu karakterizira visok stupanj izoliranosti. 

Budući da je Izrael energetski otok koji ne uvozi električnu energiju iz susjednih zemalja, ruska obavještajna služba navodno je poručila Iranu da bi oštećenje čak i nekoliko ključnih komponenti moglo izazvati potpuni i dugotrajan energetski kolaps, što bi dovelo do masovnih nestanaka struje i tehničkih kvarova koje ne bi bilo lako ublažiti.

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...
LUKSUZ ČELNICE SAMOBORA

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...

Petra Škrobot iz Fokusa pravda se kako je njezin ured trebao obnovu i novi namještaj i jer su stari izgled ismijavali: 'Proizvodi nisu rezultat luksuza radi dojma, već promišljenog pristupa uređenju prostora...'
Proljetna ofenziva: Šef vojske tvrdi da je Kijev vratio kontrolu nad velikim dijelom bojišta
OGLASIO SE SIRSKI

Proljetna ofenziva: Šef vojske tvrdi da je Kijev vratio kontrolu nad velikim dijelom bojišta

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je prošlog tjedna rekao da je situacija na bojištu najbolja za Ukrajinu od sredine prošle godine.
UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!
HOROR U DVORU VELIKI TABOR

UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!

Na tradicionalnoj manifestaciji u Dvoru Veliki Tabor jedan od topova iz kojih se pucalo je, prema riječima svjedoka, 'raznio muškarca'

