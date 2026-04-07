Kijev: Rusija govori Irancima gdje treba gađati Izrael!

Ruska obavještajna služba dostavila je Iranu detaljan popis 55 ključnih energetskih infrastrukturnih ciljeva unutar Izraela, prema informacijama koje je The Jerusalem Post dobio od izvora bliskog ukrajinskoj obavještajnoj službi.

Izvješće, koje ukazuje na produbljivanje vojne i obavještajne suradnje između Moskve i Teherana, sugerira da podijeljene informacije omogućuju Iranu izvođenje preciznih raketnih napada na izraelsku energetsku mrežu.

Prema nalazima, ciljana postrojenja podijeljena su u tri kategorije prema njihovoj strateškoj važnosti:

Razina 1, kritična proizvodna postrojenja. To su lokacije čije bi uništenje paraliziralo nacionalni energetski sustav. U izvješću se posebno navodi elektrana Orot Rabin kao primarni cilj.

Razina 2, veliki urbani i industrijski energetski čvorovi. Ta se postrojenja uglavnom nalaze u središnjem Izraelu i opslužuju velika naseljena područja.

Razina 3, lokalna infrastruktura. Ovi ciljevi uključuju regionalne trafostanice koje podržavaju industrijske zone i manje elektrane.

Ruska procjena ranjivosti Izraela navodi da, za razliku od mnogih europskih država, izraelsku elektroenergetsku mrežu karakterizira visok stupanj izoliranosti.

Budući da je Izrael energetski otok koji ne uvozi električnu energiju iz susjednih zemalja, ruska obavještajna služba navodno je poručila Iranu da bi oštećenje čak i nekoliko ključnih komponenti moglo izazvati potpuni i dugotrajan energetski kolaps, što bi dovelo do masovnih nestanaka struje i tehničkih kvarova koje ne bi bilo lako ublažiti.