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POJAČANA GUSTOĆA PROMETA

Kilometarske kolone nastale su na granici Hrvatske i Srbije, vozači čekaju po nekoliko dana

Piše Julia Očić,
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Kilometarske kolone nastale su na granici Hrvatske i Srbije, vozači čekaju po nekoliko dana
Foto: HAK

Žao mi je zbog svih negativnih iskustava svih ljudi. Žao mi je, ja ću prenijeti svim kolegama u čijoj nadležnosti je organizacija samog graničnog prijelaza ove pritužbe građana, rekao je ministar Božinović

Na ulazu u Hrvatsku nastale su kilometarske kolone, a vozači kamiona na graničnim prijelazima iz Srbije prema Hrvatskoj čekaju i po nekoliko dana, piše Dnevnik.hr.

Do ovakvih zastoja došlo je zbog nadogradnje carinskog sustava i posljedično otežanog provođenja carinskih i špediterskih postupaka.

- Žao mi je zbog svih negativnih iskustava svih ljudi. Žao mi je, ja ću prenijeti svim kolegama u čijoj nadležnosti je organizacija samog graničnog prijelaza ove pritužbe građana. Nema razloga da sumnjamo u ovo što ste rekli, one su opravdane - rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

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O stanju na cestama izvijestio je i Hrvatski autoklub na svojim službenim stranicama.

- Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog lokalnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila - stoji u njihovom priopćenju.

Ističu također i povećanu gustoću prometa na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelazima:

- Povećana je gustoća prometa na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima, osobito na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljevo u smjeru mora, autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba, zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici, Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, državnoj cesti DC1 na dionicama Zagreb-Karlovac-Udbina, Jadranskoj magistrali (DC8) u Crikvenici, Solinu, Splitu, Stobreču te Krčkom mostu (DC102).

Izvijestili su također kako je na graničnom prijelazu Gunja-Brčko zbog radova na mostu zabranjen promet za teretna vozila i autobuse. Na graničnom prijelazu Erdut-Bogojevo je pak do 31. prosinca na snazi zabrana prometa na mostu Erdut II za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

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