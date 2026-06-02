VIDEO Kolaps zbog svinja na obilaznici u Zagrebu, pokušat će ih uhvatiti. Kolona čak 7 km!

Na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Buzin i Lučko, nastao je pravi kaos zbog svinja koje su se našle na autocesti. Stvorile su se ogromne kolone Iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na oprez. Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, dojavu o životinjama na cesti dobili su oko 16.35 u utorak. Svinje su ispale iz vozila, a veterinarske službe, kao i policija, na terenu su i rade svoj posao.

- Na zagrebačkoj obilaznici čovjek se vozio i otvorila su mu se bočna vrata na kombiju, strahota! Ima i mrtvih praščića, kolone su velike ovdje - kaže nam čitatelj.

HAK poziva na oprez...

- Životinje (svinje) na autocesti A3 na 26.+000 km između čvorova Buzin i Lučko - vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, a kolona u smjeru Bregane duga je oko 8 km, a u smjeru Lipovca oko 3 km (molimo vozače za izuzetan oprez), - navodi HAK u 17.30 sati.

O svemu smo poslali upit i zagrebačkoj policiji.

