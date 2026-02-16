Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un otvorio je novo stambeno naselja u Pjongjangu za obitelji vojnika koji su poginuli u prekomorskim vojnim operacijama, izvijestila je u ponedjeljak državna agencija KCNA
Kim Jong Un gradi stanove za obitelji poginulih vojnika: Novo naselje simbolizira duh i žrtvu!
U govoru je Kim rekao da novo naselje simbolizira "duh i žrtvu" poginulih vojnika, dodajući da su domovi namijenjeni tome da ožalošćene obitelji "budu ponosne na svoje sinove i muževe i žive sretno".
Fotografije koje je objavila KCNA prikazuju Kima u pratnji njegove kćeri Ju Ae kako tješi članove obitelji poginulih vojnika i posjećuje njihove novoizgrađene domove.
Sve više se nagađa o tome priprema li se tinejdžerica za Kimovu nasljednicu, prenosi Reuters.
Ju Ae se pojavljivala uz oca u posljednje tri godine na sve većem broju događaja, uključujući raketne probe, vojne obljetnice i velike nacionalne proslave, što je znak da državni propagandni aparat postupno povećava njezinu vidljivost.
Prema sporazumu o međusobnoj obrani s Rusijom, Sjeverna Koreja je 2024. godine poslala oko 14.000 vojnika da se bore uz ruske trupe protiv Ukrajine, gdje ih je više od 6000 ubijeno, prema južnokorejskim, ukrajinskim i zapadnim izvorima.
