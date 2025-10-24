Obavijesti

Kim: 'Vojno bratstvo s Rusijom će neprestano napredovati'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: KCNA/REUTERS

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un rekao je da će vojno savezništvo između njegove zemlje i Rusije "napredovati bez prestanka", izvijestila je u petak državna medijska kuća KCNA

Kim je to rekao tijekom govora na svečanosti polaganja kamena temeljca za spomenik sjevernokorejskim vojnicima koji su se borili uz Rusiju u Kurskoj regiji, javila je KCNA.

"Godine vojnog bratstva, u kojima je osigurano jamstvo za dugoročni razvoj bilateralnog prijateljstva po cijenu dragocjene krvi, napredovat će neprestano. Izazovi 'dominacije i tiranije' ne mogu ometati veze dviju zemalja“, poručio je Kim.

Sjevernokorejski vođa nazočio je događaju koji predstavlja najnovije javno odavanje počasti vojnicima te zemlje koji su se borili u Rusiji kako bi odbili upad ukrajinskih snaga, navodi Reuters. 

VOJNA POMOĆ Južnokorejski ministar tvrdi: S. Koreja vjerojatno je dobila rusku pomoć za podmornice
Južnokorejski ministar tvrdi: S. Koreja vjerojatno je dobila rusku pomoć za podmornice

Podsjeća da su Kim i ruski predsjednik Vladimir Putin potpisali pakt o međusobnoj obrani, a Sjeverna Koreja poslala je vojnike, topničko streljivo i projektile u Rusiju kako bi podržala invaziju Moskve na Ukrajinu. Kijev i Seul procjenjuju da je Sjeverna Koreja rasporedila više od 10.000 vojnika u rat u zamjenu za ekonomsku i vojno-tehnološku pomoć Rusije. 

Južnokorejska obavještajna agencija procijenila je u rujnu da je u borbama ubijeno oko 2.000 sjevernokorejskih vojnika. 

Američki predsjednik Donald Trump će sljedeći tjedan posjetiti Južnu Koreju, "ljutog rivala" Sjeverne Koreje.

