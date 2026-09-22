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KAKO KAŽU, OVO JE NAPREDAK

KIM ZVECKA ORUŽJEM Njegova ekipa testirala novi moderni borbeni sustav naoružanja

Piše HINA,
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KIM ZVECKA ORUŽJEM Njegova ekipa testirala novi moderni borbeni sustav naoružanja
Foto: KCNA
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Test je uslijedio nekoliko dana nakon što je Pjongjang optužio SAD za poticanje napetosti na Korejskom poluotoku nizom vojnih vježbi, izvijestila je južnokorejska vojska u ponedjeljak.

Sjeverna Koreja testirala je novi borbeni sustav naoružanja pod nadzorom vođe Kim Jong-una koji je naveo da je test pokazao napredak u modernizaciji oružanih snaga, izvijestila je u utorak državna agencija KCNA. 

Kim je izjavio da je test, koji je provela sjevernokorejska Uprava za raketne sustave, bio demonstracija "ultramoderne" obrambene tehnologije i pokazao jasan napredak u modernizaciji oružanih snaga. Vrsta oružja nije objavljena, navodi KCNA.

Test je uslijedio nekoliko dana nakon što je Pjongjang optužio SAD za poticanje napetosti na Korejskom poluotoku nizom vojnih vježbi, izvijestila je južnokorejska vojska u ponedjeljak. 

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Troje južnokorejskih vojnika ranjeno u eksploziji blizu granice sa Sjevernom Korejom

Sjeverna Koreja u nedjelju je lansirala dva balistička projektila sa svoje istočne obale, a riječ je o drugom testiranju u otprilike tjedan dana i nekoliko dana nakon što je Pjongjang optužio Washington za podizanje napetosti na Korejskom poluotoku nizom vojnih vježbi. 

Južnokorejsko Vijeće za nacionalnu sigurnost osudilo je lansiranje te pozvalo Pjongjang da odmah prestane s raketnim aktivnostima. Seul je upozorio da se sjevernokorejskim balističkim testiranjima krše rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

U međuvremenu je sjevernokorejska delegacija, predvođena ministrom kulture Hyon Un Cholom, otputovala u Sankt-Peterburg na 12. Međunarodni kulturni forum, izvijestila je KCNA.

Posjet je uslijedio nakon što je sjevernokorejski vođa Kim Jong Un prošlog tjedna, u poruci ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, obećao "proširiti i produbiti" suradnju s Rusijom.

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